Σε αναστολή καθηκόντων οι υπεύθυνοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκαν με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, δύο βασικά στελέχη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας. Πρόκειται για τον ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση και τον προϊστάμενο της Γραμματείας της υπηρεσίας, Σταύρο Αρβανιτάκη.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε σημαντική έλλειψη στα αρχεία των ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Οι δύο υπάλληλοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και για την τήρηση των αρχείων, η πλημμελής καταγραφή των οποίων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα ενόψει των υποθέσεων στις οποίες είχαν εμπλακεί. Ο κ. Γκότσης είχε διενεργήσει την αρχική ιατροδικαστική έκθεση σε δύο από τα βρέφη που, σύμφωνα με την ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, δολοφονήθηκαν, καθώς και στον μικρό Παναγιωτάκη, για τον οποίο εκκρεμεί ακόμη η τελική ιατροδικαστική αξιολόγηση για τα αίτια του θανάτου του. Και στις τρεις περιπτώσεις, ο ιατροδικαστής είχε αποδώσει τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Η υπόθεση λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι αρχικές εκθέσεις επηρέασαν την πορεία σημαντικών ερευνών, ενώ η ανακάλυψη ελλιπών ή ελλειπόντων φακέλων αναδεικνύει ενδεχόμενες παραλείψεις ή και συγκάλυψη στοιχείων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει στη διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.