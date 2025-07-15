ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε αναστολή καθηκόντων οι υπεύθυνοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας
Ειδήσεις
15:34 - 15 Ιουλ 2025

Σε αναστολή καθηκόντων οι υπεύθυνοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκαν με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, δύο βασικά στελέχη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας. Πρόκειται για τον ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση και τον προϊστάμενο της Γραμματείας της υπηρεσίας, Σταύρο Αρβανιτάκη.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε σημαντική έλλειψη στα αρχεία των ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Οι δύο υπάλληλοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και για την τήρηση των αρχείων, η πλημμελής καταγραφή των οποίων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα ενόψει των υποθέσεων στις οποίες είχαν εμπλακεί. Ο κ. Γκότσης είχε διενεργήσει την αρχική ιατροδικαστική έκθεση σε δύο από τα βρέφη που, σύμφωνα με την ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, δολοφονήθηκαν, καθώς και στον μικρό Παναγιωτάκη, για τον οποίο εκκρεμεί ακόμη η τελική ιατροδικαστική αξιολόγηση για τα αίτια του θανάτου του. Και στις τρεις περιπτώσεις, ο ιατροδικαστής είχε αποδώσει τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Η υπόθεση λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι αρχικές εκθέσεις επηρέασαν την πορεία σημαντικών ερευνών, ενώ η ανακάλυψη ελλιπών ή ελλειπόντων φακέλων αναδεικνύει ενδεχόμενες παραλείψεις ή και συγκάλυψη στοιχείων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει στη διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα μέλη της απέναντι στις απειλές τρίτων χωρών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα μέλη της απέναντι στις απειλές τρίτων χωρών

Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιημένα στο λιμάνι της Αμβέρσας λόγω των δασμών Τραμπ
Ειδήσεις

Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιημένα στο λιμάνι της Αμβέρσας λόγω των δασμών Τραμπ

Αύξηση 7,5% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το α΄ εξάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αύξηση 7,5% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το α΄ εξάμηνο

Φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας
Ειδήσεις

Φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος
Ειδήσεις

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Πάτρα: Ξανανοίγουν 4 υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που είχαν εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Ειδήσεις

Πάτρα: Ξανανοίγουν 4 υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που είχαν εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Κασσελάκης για νεκρά ψάρια: Να αποπεμφθούν όσοι είναι υπεύθυνοι
Πολιτική

Κασσελάκης για νεκρά ψάρια: Να αποπεμφθούν όσοι είναι υπεύθυνοι

Συγχαρητήρια Γεραπετρίτη στον αναπληρωτή πρωθυπουργό&amp;ΥΠΕΞ Μαυροβουνίου για την ανάληψη καθηκόντων
Πολιτική

Συγχαρητήρια Γεραπετρίτη στον αναπληρωτή πρωθυπουργό&ΥΠΕΞ Μαυροβουνίου για την ανάληψη καθηκόντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ