Φωτιά σε Κιλκίς και Δράμα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Δύο είναι τα πύρινα μέτωπα στο Κιλκίς, καθώς μία φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λιθωτό νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (15/7) και μία ακόμη στο Πολύκαστρο. Παράλληλα, πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί και στην περιοχή Καλλίφυτος της Δράμας.

Πιο αναλυτικά, στο Λιθωτό η φωτιά καίει δασική έκταση και βρίσκεται σε δυσπρόσιτο σημείο, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στο Πολύκαστρο, όπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Φωτιά στην Καλλίφυτο Δράμας

Και στη Δράμα, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, με 19 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.