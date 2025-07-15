Φωτιά σε Κιλκίς και Δράμα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πιο αναλυτικά, στο Λιθωτό η φωτιά καίει δασική έκταση και βρίσκεται σε δυσπρόσιτο σημείο, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.
Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στο Πολύκαστρο, όπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Φωτιά στην Καλλίφυτο Δράμας
Και στη Δράμα, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, με 19 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.