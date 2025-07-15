ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος μαφιόζικος διάλογος με πρωταγωνιστή τον «Φραπέ» εναντίον της Τυχεροπούλου

Νέοι διάλογοι-φωτιά έρχονται στο φως σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενδεικτικοί για το modus operandi των εμπλεκομένων, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον Οργανισμό και τη σχέση τους με αυτόν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Γιώργος Ξυλούρης – γνωστός και ως «Φραπές» – στις 14 Νοεμβρίου του 2024 είχε μία συνομιλία με τον Γιώργο Στρατάκο, τότε Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την οποία εξέφραζε τα παράπονά του για τους ελέγχους που διενεργούσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Ξυλούρης λέει:

«Θα πάει βάσει του Ηρακλείου τα ίδια, τι είχαμε τι χάσαμε. Τέσσερις χρονιές από 120, 500 χιλιάρικα στα σπίτια μας. Δεν υπάρχουν δικαιώματα, τελειώνουμε. Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου, ρε μαλάκα, ειλικρινά αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχαν φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει».

Ο συνομιλητής του, μάλιστα, δεν καταγράφεται να αντιδρά σε τίποτα από τα παραπάνω.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες, η Παρασκευή Τυχεροπούλου – ειδική επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μάρτυρας-κλειδί για την υπόθεση – τιμωρήθηκε με στέρηση μισθού για 20 ημέρες, μετά από πειθαρχική διαδικασία για τα παραπτώματα της «παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας και της ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ΟΠΕΚΕΠΕ».

Επιστρέφοντας στις συνομιλίες του «Φραπέ», σε μία άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία (21/10/24) ακούγεται να λέει στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κ. Μπαμπασίδη, ότι θα πρέπει να αποσύρει τους ελέγχους που τον αφορούν, αναφέροντας, μάλιστα, ότι έχει ραντεβού με τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη, «για να τα λύσουν όλα».

Νέες καταγγελίες αγροτών

Σύμφωνα με το Mega, αγρότης στη Νάξο πήγε να δηλώσει τα χωράφια του στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, όπου διαπίστωσε ότι δύο καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια 3 στρεμμάτων, είχαν ήδη δηλωθεί για τις επιδοτήσεις του 2025.

«Έχω τα συμβόλαια, τα ενοικιαστήρια, και είναι από άλλους, άγνωστους, δηλωμένα», λέει χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες του Κάμπου πέρασαν στην αντεπίθεση και βγήκαν με τα τρακτέρ στους δρόμους της Λάρισας, διαμαρτυρόμενοι πως «αυτοί που έφαγαν τα λεφτά, πρέπει και να πληρώσουν».