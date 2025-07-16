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ΣτΕ: Απορριπτική απόφαση για φορολογική υπόθεση του πατέρα του Στέφανου Κασσελάκη
Ειδήσεις
14:04 - 16 Ιουλ 2025

ΣτΕ: Απορριπτική απόφαση για φορολογική υπόθεση του πατέρα του Στέφανου Κασσελάκη

Reporter.gr Newsroom
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Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από το ΣτΕ η αίτηση του Θεόδωρου Κασσελάκη, πατέρα του Στεφάνου Κασσελάκη, με την οποία ζητούσε να μην καταβάλει φόρο ύψους 4.016.269 ευρώ, που του καταλογίστηκε προ εικοσαετίας.  

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τη διώροφη βίλα του στην Εκάλη, ιδιοκτήτης της οποίας εμφανιζόταν off shore εταιρεία αλλά, όπως αποκαλύφθηκε από τις κρατικές ελεγκτικές φορολογικές αρχές, μέτοχοι αυτής είναι κατά 50% είναι εκείνος και κατά 50% η σύζυγός του Ευαγγελία Κασσελάκη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από το 2004 έως σήμερα ο Θεόδωρος Κασσελάκης έχει φορολογική και δικαστική εκκρεμότητα η οποία αφορά το φόρο εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τη βίλα στην Εκάλη επί οικοπέδου 2.905 τ.μ. την οποία είχε «χρεώσει» σε υπεράκτια εταιρεία (Oswego Estates Limited).

Και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο διοικητικό δικαστήριο τον έχουν καταδικάσει για την υπόθεση.

Με την απόφαση της η 7μελης σύνθεση του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1355/2025 απόφασή της απέρριψε την αίτηση του Θεόδωρου Κασσελάκη κατά πλειοψηφία (3 -2) (οι δύο πάρεδροι της σύνθεσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου).

Με την απόφασή τους, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «ο Θεόδωρος Κασσελάκης ασκών τη διοίκηση της υπεράκτιας εταιρείας κατά το χρόνο διακοπής της οποιασδήποτε δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα, νομίμως θεωρήθηκε αλληλέγγυος προς αυτήν, ευθυνόμενος ως προς τις ταμειακές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 101 του ΚΦΕ».

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