Λάρισα: Εντοπίστηκε «χασισόδασος» με σχεδόν 6.000 δενδρύλλια

Κατά την επιχείρηση που ξεκίνησε προχθές, Δευτέρας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ως οι καλλιεργητές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ευρείας έκτασης φυτεία αριθμούσε συνολικά 6.235 δενδρύλλια κάνναβης. Εκτεινόταν σε 24 διαζώματα που ενώνονταν μεταξύ τους με μονοπάτια, καλύπτοντας συνολική έκταση περίπου 10 στρεμμάτων.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 37 και 22 ετών, μεσημβρινές ώρες προχθές, εντοπίστηκαν από ενεδρεύοντες αστυνομικούς να κατέρχονται της φυτείας, μαζί με άγνωστο – μέχρι στιγμής – συνεργό τους. Αντιλαμβανόμενοι τους αστυνομικούς, τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, ο 37χρονος, που μετέφερε μία νάιλον σακούλα με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 8 κιλών και 470 γραμμαρίων, ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ ο 22χρονος εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση. Ως προς το τρίτο άτομο, πραγματοποιούνται έρευνες για την ταυτοποίησή του και αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και σύσταση εγκληματικής ομάδας.

Στον χώρο εντοπίστηκαν πρόχειρο παράπηγμα με οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα, αυτοσχέδια κατασκευή που χρησιμοποιούνταν ως ξηραντήριο των φυτών, καθώς και δίκτυο άρδευσης, αποτελούμενο από λάστιχα που συνδεόταν μεταξύ τους σε όλα τα διαζώματα, 2 αυτοσχέδιες δεξαμενές συλλογής υδάτων, εργαλεία και λιπάσματα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, από τον χώρο των φυτειών, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν:

6.235 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 30 εκατοστά έως 2 μέτρα, 1.172 ρίζες, 9.530 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 400 γραμμάρια κλώνων με φούντες και φύλλα κάνναβης και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.