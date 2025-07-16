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Πυροσβεστική: Προσοχή σε απάτες με τηλεφωνήματα που χρησιμοποιούν το όνομά της
Ειδήσεις
17:29 - 16 Ιουλ 2025

Πυροσβεστική: Προσοχή σε απάτες με τηλεφωνήματα που χρησιμοποιούν το όνομά της

Reporter.gr Newsroom
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Επιτήδειοι εξαπατούν επιχειρήσεις τηλεφωνικά, υποδυόμενοι το Πυροσβεστικό Σώμα και ζητώντας οικονομικά στοιχεία ή πληρωμές. Η Υπηρεσία καλεί, με ανακοίνωση της, τους πολίτες σε επαγρύπνηση και επιβεβαίωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής έχει ως εξής:

«Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνήματα που παριστάνουν την Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και προσπαθούν να σας πείσουν να τους δώσετε στοιχεία λογαριασμών τραπέζης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να επιδιώκετε οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το πρόσωπο που ήδη γνωρίζετε ότι εκπροσωπεί το Πυροσβεστικό Σώμα, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

Να κρατήσετε τυχόν χαρακτηριστικά των δραστών, εάν έλθουν σε επαφή μαζί σας, τον αριθμό τηλεφώνου τους καθώς και των οχημάτων με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών»

Εφιστούμε την προσοχή όλων, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε απόπειρα εξαπάτησης, να απευθύνονται αμέσως στην Ελληνική Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «100».

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