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Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει ενεργά το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον στην έρευνα και την καινοτομία
Ειδήσεις
17:39 - 16 Ιουλ 2025

Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει ενεργά το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον στην έρευνα και την καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
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«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια που καταβάλλουμε σχετικά με τον ρόλο των νέων κρίσιμων τεχνολογιών στρατηγικής σημασίας, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, οι κβαντικές και διαστημικές τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, θα συζητήσουμε και για τον ρόλο της Έρευνας και της Καινοτομίας στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η Έρευνα και η Καινοτομία είναι βασικά στοιχεία του νέου παραγωγικού μοντέλου που προωθούμε στην Ελλάδα. Η επένδυση στη γνώση καθώς και η αποτελεσματική πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, βρίσκονται στις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η Ελλάδα είναι εδώ. Συνδιαμορφώνει ενεργά το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους πολίτες», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης για τη συμμετοχή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Έρευνας, στην Κοπεγχάγη.

Στην ατζέντα της διήμερης Συνόδου, που διεξάγεται στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνονται ειδικότερα συνεδρίες για την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στην προώθηση κρίσιμων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ημιαγωγοί καθώς και ο ρόλος της Έρευνας και Καινοτομίας στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP10) ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Τη Σύνοδο θ΄ανοίξει με εισήγηση η Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστήμης της Δανίας, Christina Egelund ενώ το επόμενο ΠΔΠ θα παρουσιάσει η Επίτροπος Startups, Έρευνας και Καινοτομίας, Ekaterina Zaharieva.

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