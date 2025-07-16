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Κατά παραγγελία από την πρώην σύζυγο η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή
Ειδήσεις
19:35 - 16 Ιουλ 2025

Κατά παραγγελία από την πρώην σύζυγο η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

Reporter.gr Newsroom
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη στυγερή δολοφονία του 43χρονου Πολωνού πανεπιστημιακού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις, με βασική κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία την πρώην σύζυγο του θύματος, η οποία φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία.

Ο άτυχος καθηγητής, που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ των ΗΠΑ, είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα δύο του παιδιά. Όμως, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίσκεψή του αποδείχθηκε μοιραία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώην σύζυγός του είχε σοβαρές οικονομικές διαφορές μαζί του και φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία με σκοπό να λύσει προσωπικές και οικονομικές εκκρεμότητες.

Στα χέρια των αξιωματικών το ανθρωποκτονιών βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η πρώην σύζυγός του πολωνού που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή ενώ μαζί της έχουν συλληφθεί ο τωρινός σύντροφός της γυναίκας καθώς επίσης και τρία ακόμη άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται υπήκοοι Αλβανίας και Βουλγαρίας. Όλοι τους κατηγορούνται για τη δολοφονία του καθηγητή και μάλιστα ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και άτομο το οποίο κατηγορείται ως εκτελεστής.

Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, ανάμεσά τους και η ομολογία του δράστη. Έπειτα από αυτά, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η πρώην σύζυγος, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος της.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 20:16
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