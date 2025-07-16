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Στο Ζάππειο Μέγαρο θα διεξαχθεί αύριο το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας
Ειδήσεις
21:22 - 16 Ιουλ 2025

Στο Ζάππειο Μέγαρο θα διεξαχθεί αύριο το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ζάππειο Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 17 Ιουλίου, το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community), με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από την ίδρυσή της. Σημειώνεται ότι η Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας υπογράφηκε στην Αθήνα το 2005, με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς, την προσέλκυση επενδύσεων και την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης, μέσα από την ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στους τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος θα υποδεχθούν στο Ζάππειο Μέγαρο τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση, κ. Dan Jørgensen, τον Γενικό Διευθυντή της Ενεργειακής Κοινότητας, κ. Artur Lorkowski, καθώς και τους Υπουργούς Ενέργειας και Περιβάλλοντος των Συμβαλλόμενων Μερών της Ενεργειακής Κοινότητας.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει τις πρωινές εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ενεργειακής Κοινότητας. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα λάβει χώρα σειρά συναντήσεων εργασίας:

  • «Accelerated Integration in Electricity – Beyond the Transposition Speakers», με ομιλίες των κ. κ. Dan Jørgensen, Ευρωπαίου Επίτροπου για την Ενέργεια και τη Στέγαση, Christian Zinglersen, Γενικού Διευθυντή του ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), Andre Estermann & Ondrej Maca, Market Coupling Steering Committee cochairs (Υπεύθυνων της Συντονιστικής Επιτροπής Σύνδεσης της Αγοράς), Tahir Kapetanović, Aντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Στο ίδιο session θα διεξαχθεί και συζήτηση roundtable με θέμα «Possible obstacles and potential for accelerating the post-transposition process».
  • «Decarbonisation and Carbon Pricing», με ομιλίες των κ. κ. Mechthild Wörsdörfer, Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας DG ENER της Ε.Ε. και Artur Lorkowski, Γενικού Διευθυντή της Ενεργειακής Κοινότητας, ενώ θα διεξαχθεί και συζήτηση με θέμα «Towards the coordination of carbon pricing schemes in Contracting Parties».
  • Παράλληλα, θα διεξαχθεί και συνάντηση χωρών της CESEC (Central & South-Eastern European Connectivity), με ομιλία της κυρίας Mechthild Wörsdörfer και συζήτηση roundtable με θέμα «Contracting Parties priorities and projects».

Όσον αφορά στην επετειακή απογευματινή εκδήλωση, θα υπάρξουν χαιρετισμοί του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ενέργεια, κ. Dan Jørgensen, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του Πρέσβη της Δανίας σε Ελλάδα και Κύπρο, κ. Fabricius Andersen, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Προεδρία της Ε.Ε.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 21:27
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