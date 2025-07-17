Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα (21/7) με νέους ιατροδικαστές

Θα επαναλειτουργήσει την προσεχή Δευτέρα (21/7) η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, μετά την αναστολή λειτουργίας της στις 10 Ιουλίου κατόπιν απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας θα συνεχιστεί με την τοποθέτηση δύο νέων ιατροδικαστών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της αξιοπιστίας του φορέα.

Σημειώνεται ότι η αναστολή επιβλήθηκε έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στη διατήρηση των αρχείων των ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Υπεύθυνοι για τις παραλείψεις αυτές κρίθηκαν ο μέχρι πρότινος ιατροδικαστής Πατρών, Ανδρέας Γκότσης, και ο προϊστάμενος της γραμματείας της υπηρεσίας, Σταύρος Αρβανιτάκης, οι οποίοι τέθηκαν προσωρινά εκτός καθηκόντων.

Ιδιαίτερη διάσταση στο θέμα προσδίδει το γεγονός ότι ο κ. Γκότσης είχε διενεργήσει τις αρχικές ιατροδικαστικές εξετάσεις για δύο από τα βρέφη που η Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε ότι δολοφόνησε, αλλά και για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, του πέμπτου και τελευταίου νεκρού παιδιού παρουσία της Μουρτζούκου, για το οποίο δεν έχει ακόμη ομολογήσει.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα αίτια του θανάτου είχαν αποδοθεί σε παθολογικές αιτίες, γεγονός που σήμερα τίθεται υπό νέα αξιολόγηση.