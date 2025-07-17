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Ζαχαράκη: 25 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών
Ειδήσεις
16:31 - 17 Ιουλ 2025

Ζαχαράκη: 25 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την «Ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (επί της οδού Πατησίων 279-281)», ύψους 24,8 εκατ. ευρώ.

Η Φοιτητική Εστία Αθηνών, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), είναι από τις παλαιότερες της Αθήνας, καθώς λειτουργεί από το 1964. Έχει δυναμικότητα 278 κλινών και σε αυτήν φιλοξενούνται φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανακαίνισή της, εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών υποδομών που ακολουθεί η Κυβέρνηση, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν σε δημόσια Πανεπιστήμια.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε σύμβαση του ν. 3986/2011 από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφυλλου και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με προγραμματισμό υλοποίησης τη χρονική περίοδο 2025 - 2030. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης αναμένεται να βελτιώσει ριζικά τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και την λειτουργικότητα του κτιρίου , καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας που οι οποίες αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών καθώς και τον επανασχεδιασμό των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με δικαιούχο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) ως φορέα ωρίμανσης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης. Η δημοπράτησή του αναμένεται να γίνει το άμεσο προσεχές διάστημα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη της φοιτητικής μέριμνας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την πλήρη ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ιδιοκτησίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αποτελεί ουσιαστική δικαίωση για μια από τις παλαιότερες και ιστορικότερες φοιτητικές υποδομές της χώρας. Κυρίως όμως, είναι το αποτέλεσμα της εντατικής προσπάθειας, όλων όσοι πιστεύουμε βαθιά στην αξία της φοιτητικής μέριμνας, ως αναπόσπαστο κομμάτι του δημοσίου Πανεπιστημίου. Στηρίζοντας ενεργά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά οικογένειες, επενδύουμε όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Η φοιτητική εστία στην Πατησίων 279-281, με μία «ζωντανή» ιστορία που ξεκινά από το 1964, ετοιμάζεται να «αναγεννηθεί». Με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιοτική καθημερινότητα, δημιουργούμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αξιοπρεπές περιβάλλον διαβίωσης για τους νέους μας. Το έργο αυτό εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό στήριξης της φοιτητικής μέριμνας, μέσα από συνέργειες που ενισχύουν την πρόσβαση, την ισότητα και την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, και συγκεκριμένα αφορούν μία σειρά από επιπλέον ανακαινίσεις φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ως Υπουργείο Παιδείας, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην πολιτική ενίσχυσης των δημοσίων φοιτητικών υποδομών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών».

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε: «Σε μια περίοδο που το στεγαστικό πρόβλημα και ιδιαίτερα το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κοινωνικό θέμα, υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια. Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, αρμοδιότητας κι ευθύνης ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι ένα έργο που συζητείται χρόνια, αλλά τώρα, επιτέλους, γίνεται πράξη. Ως Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διεκδικήσαμε από την Κυβέρνηση τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης και η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα της αναβάθμισης της φοιτητικής στέγασης. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Την προηγούμενη αλλά και τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τη Σοφία Ζαχαράκη, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών είναι μια από τις πολλές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, για την αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών, με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της βελτίωσης των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, συνιστά ουσιαστική επένδυση της Πολιτείας στο μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και στη φοιτητική μέριμνα. Το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων, συμβάλλει έμπρακτα στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών που εξυπηρετούν τους φοιτητές, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του σημαντικού αυτού έργου με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η εμπιστοσύνη του Υπουργείου Παιδείας και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην ανάθεση σύνθετων δημόσιων επενδύσεων με απτό κοινωνικό αποτύπωμα αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και ευθύνη».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 17:44
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