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Προχωρούν τα έργα στην οδική σύνδεση Βόνιτσα – Λευκάδα: Επίσκεψη του υπουργού Υποδομών
Ειδήσεις
19:21 - 17 Ιουλ 2025

Προχωρούν τα έργα στην οδική σύνδεση Βόνιτσα – Λευκάδα: Επίσκεψη του υπουργού Υποδομών

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο να πραγματοποιούν αυτοψία στο έργο.

Κατά την επίσκεψή τους διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα, μήκους 16 χιλιομέτρων, το οποίο αποτελεί το τελευταίο σκέλος για την απευθείας και ασφαλή σύνδεση της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2023 είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος, μήκους περίπου 5,4 χιλιομέτρων, ενισχύοντας σημαντικά την προσβασιμότητα προς τη Λευκάδα.

Μετά την επιθεώρηση του έργου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία ολοκληρώνεται. Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η ασφαλής, απρόσκοπτη και ταχεία οδική σύνδεση της Λευκάδας με την Ιόνια Οδό και κατ’ επέκταση με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δημιουργείται ένας σύγχρονος δρόμος, ο οποίος θα εξομαλύνει τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο που συγκεντρώνεται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας, βελτιώνοντας άμεσα την πρόσβαση στο νησί και στην Αιτωλοακαρνανία. Διευρύνονται έτσι οι αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο κατασκευής του έργου, ώστε να παραδοθεί εγκαίρως στην τοπική κοινωνία».

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