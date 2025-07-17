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Συμφωνία ορόσημο Βρετανίας - Γερμανίας για άμυνα και μετανάστευση - Στάρμερ: Σχέδιο για στρατεύματα στην Ουκρανία
Ειδήσεις
20:09 - 17 Ιουλ 2025

Συμφωνία ορόσημο Βρετανίας - Γερμανίας για άμυνα και μετανάστευση - Στάρμερ: Σχέδιο για στρατεύματα στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπέγραψαν σήμερα μια ιστορική διμερή συνθήκη για την άμυνα και τη μετανάστευση, η οποία δεσμεύει τις δύο χώρες να στηρίξουν η μία την άλλη σε περίπτωση επίθεσης.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Airbus στο Στίβενεϊτζ, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως το σχέδιο του «συνασπισμού των προθύμων» περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατευμάτων επί του εδάφους, υπογραμμίζοντας ότι «είναι κρίσιμο η Ουκρανία να βρεθεί στην ισχυρότερη δυνατή θέση ώστε να φέρουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Όπως είπε, οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία θα πρέπει να οδηγήσει σε «μια διαρκή ειρήνη», και αυτό αποτελεί θεμελιώδη στόχο του συνασπισμού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι τα σχέδια υποστήριξης της Ουκρανίας καλύπτουν «τον αέρα, τη θάλασσα και, ναι, την ξηρά», ενώ ανέφερε ότι «το τέταρτο στοιχείο είναι η ενίσχυση της ουκρανικής ικανότητας ώστε να παραμείνει ισχυρή ακόμη και μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σχέδια έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να τεθούν σε λειτουργία άμεσα, απορρίπτοντας την ιδέα καθυστέρησης μέχρι την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αναφερόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Στάρμερ σημείωσε ότι έχει δείξει τη διάθεση να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, και πως τώρα είναι σειρά του Πούτιν να κάνει το ίδιο. Ερωτηθείς για την παράδοση νέων όπλων στην Ουκρανία και τις πιθανές κυρώσεις, επανέλαβε ότι η σημερινή συνθήκη συνιστά «σχέδιο εργασίας» που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την πρόσφατη ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια περισσότερων όπλων στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη, και ειδικά η Γερμανία, θα καλύψουν οικονομικά μέρος του εξοπλισμού. Ο Γερμανός καγκελάριος επισήμανε πάντως ότι οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ και με τους υπόλοιπους συμμάχους, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί σύντομα σε «πολύ καλύτερη θέση».

Σχετικά με τη μετανάστευση, ο Μερτς δήλωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία Λονδίνου–Παρισιού για τη μετανάστευση, η οποία –όπως είπε– πρέπει να επεκταθεί σε τριμερή συμφωνία με τη Γερμανία. «Θέλουμε να μειώσουμε δραστικά την παράνομη μετανάστευση. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον στόχο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Μερτς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Brexit, λέγοντας ότι «το αποδοκιμάζω βαθιά» και τόνισε πως παρά τις διαφωνίες του παρελθόντος, «μαζί απαντάμε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

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