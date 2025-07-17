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Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη διαίρεση της Συρίας - Το Ισραήλ είναι ένα κακομαθημένο, τρομοκρατικό κράτος
Ειδήσεις
20:52 - 17 Ιουλ 2025

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη διαίρεση της Συρίας - Το Ισραήλ είναι ένα κακομαθημένο, τρομοκρατικό κράτος

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διαίρεση της Συρίας και την υπονόμευση της εδαφικής της ακεραιότητας έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε εκ νέου το Ισραήλ ότι είναι «κράτος-τρομοκράτης», ενώ υποστήριξε πως το Τελ Αβίβ χρησιμοποιεί τους Δρούζους ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει τις επιθετικές του ενέργειες εντός συριακού εδάφους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, με τον πρόεδρο της Συρίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας και της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Συρίας. Ο ίδιος χαιρέτισε την εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ του συριακού στρατού και των Δρούζων ανταρτών στα νότια της χώρας, ενώ επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Δαμασκό, χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες» και «απειλή για ολόκληρη την περιοχή».

«Η επιθετικότητα του Ισραήλ δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη στη Συρία», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα τουρκικά θεσμικά όργανα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα αντίστοιχα συριακά και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στάση του Σύρου προέδρου Άσαντ «θα επιτρέψει στη χώρα να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή περίοδο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο πρόεδρος της Συρίας ευχαρίστησε τον Ταγίπ Ερντογάν για τη σταθερή του υποστήριξη στην εθνική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, σε μια περίοδο εντεινόμενων συγκρούσεων και εξωτερικών πιέσεων.

Επιπλέον, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα την Πέμπτη, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «το Ισραήλ χρησιμοποίησε τους Δρούζους ως πρόσχημα για να επεκτείνει την παρανομία του στο συριακό έδαφος», ενώ συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ είναι ένα κακομαθημένο, ανεξέλεγκτο τρομοκρατικό κράτος. Η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή είναι η επιθετικότητά του» εξαπολύοντας δριμύτατη επίθεση κατά της ισραηλινής ηγεσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 20:56
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