ΑΕΙ: Καθορίστηκαν τα κριτήρια κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης

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Καθορίστηκαν, με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμοδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκου Παπαϊωάννου, τα κριτήρια κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκθέσεις ετήσιων επιδόσεων στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Στη συνέχεια, η σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ προς το υπουργείο Παιδείας θα υποβληθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2025.

«Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα στα πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας και χρηματοδοτώντας με διαφάνεια εκείνους που επιδεικνύουν συνέπεια, ποιότητα και παραγωγικότητα», δήλωσε σχετικά ο κ. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι παράλληλα δημιουργείται «σταθερό πλαίσιο, που δίνει ώθηση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διεθνή αναγνώριση των ελληνικών ΑΕΙ».

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννου, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «περνά μέσα από αντικειμενικούς κανόνες και μετρήσιμα αποτελέσματα».

«Το σύστημα κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης επιβραβεύει την προσπάθεια, την επιστημονική παραγωγή, τη σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, ενισχύοντας έτσι το δημόσιο πανεπιστήμιο στην αποστολή του. […] Στόχος μας είναι ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό, αξιόπιστο και βιώσιμο, με επίκεντρο τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας», κατέληξε.

Τα κριτήρια

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το 70% της τακτικής επιχορήγησης θα κατανέμεται ανά ΑΕΙ με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία αφορούν:

* στον αριθμό των τμημάτων,

* στον συνολικό αριθμό ενεργών προπτυχιακών φοιτητών,

* στη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,

* στις απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων,

* στη γεωγραφική διασπορά,

* στο μόνιμο προσωπικό και

* στο κόστος των λειτουργικών δαπανών (καθαριότητα, φύλαξη κλπ).

Το 30% της τακτικής επιχορήγησης θα κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια τα οποία αφορούν σε θέματα όπως:

* η συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου,

* η ερευνητική δραστηριότητα, η αριστεία στην έρευνα και οι επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,

* η διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και η αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,

* η διεθνοποίηση και

* η ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.