«Φάκελος Κύπρου»: Συνεχίζει να πέφτει φως στο ιστορικό υλικό

Η Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου συνεχίζουν την κοινή πρωτοβουλία τους, με την παράδοση στον ελληνικό και κυπριακό λαό δύο νέων τόμων, του δέκατου τέταρτου και του δέκατου πέμπτου, του έργου «Φάκελος Κύπρου».

Οι συγκεκριμένες εκδόσεις (Τόμοι ΙΔ΄-ΙΕ΄) περιλαμβάνουν το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία λειτούργησε κατά τα έτη 1986-1988, με στόχο την έρευνα, συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά με το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε.

Σημειώνεται πως στις 11 Ιουλίου 2017 η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε ομόφωνα την παράδοση του υλικού στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, σε ειδική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2017, στη Λευκωσία.

Το ογκωδέστατο υλικό, αποτελούμενο από 139 φακέλους, περιέχει μαρτυρικές καταθέσεις των πρωταγωνιστών, των υπευθύνων και όλων όσοι συμμετείχαν άμεσα ή ενεπλάκησαν έμμεσα στο χουντικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, καθώς και όλων όσων η δράση συνδέθηκε με τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε.

Όπως υπογραμμίζουν στους προλόγους των δύο τόμων ο τέως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, κ. Αννίτα Δημητρίου, «η πρωτοβουλία των δύο Κοινοβουλίων να προχωρήσουν από κοινού στην παρούσα έκδοση έχει ως στόχο να προσφέρει τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στους αποδήμους μας, όσο και στην επιστημονική κοινότητα, πρόσβαση σε ιστορικό υλικό που μέχρι τώρα θεωρούνταν επτασφράγιστο μυστικό και να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της κυπριακής τραγωδίας».

Όπως επισημαίνουν, «η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα την απαρχή μιας κοινής προσπάθειας των δύο Κοινοβουλίων για συγκέντρωση του όποιου σχετικού με τον Φάκελο της Κύπρου υλικού που υπάρχει διάσπαρτο σε διάφορα αρχεία, κρατικά και μη, με την ελπίδα να διανοιχθούν νέοι δρόμοι στην έρευνα και να διευρυνθεί το πεδίο της ιστορικής γνώσης, έτσι ώστε να χυθεί κάποτε άπλετο φως στην πλέον σκοτεινή σελίδα της σύγχρονης ιστορίας μας».

Στον Τόμο ΙΔ΄ περιλαμβάνονται τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, κατά τις συνεδριάσεις της 20ης Ιανουαρίου έως και της 27ης Ιανουαρίου 1987 (Φάκελοι 40-42).

Στον Τόμο ΙΕ΄ περιλαμβάνονται τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, κατά τις συνεδριάσεις της 29ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου 1987 (Φάκελοι 43-44).

Στις συνεδριάσεις αυτές των Εξεταστικών Επιτροπών εξετάστηκαν ως μάρτυρες οι:

ΙΔ΄ Τόμος: Ανδρέας Σιαπκάρας, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Γεώργιος Καρούσος, Όθων Κυριακόπουλος, Περικλής Οικονόμου και Αντώνιος Μπιτσάκης.

ΙΕ΄ Τόμος: Ανδρέας Γαλατσάνος, Ανδρέας Σιαπκάρας και Αλέξανδρος Παπανικολάου.

Δείτε στο παρακάτω link ολόκληρο τον 14ο τόμο του έργου «Φάκελος Κύπρου».

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/ebooks/fakelos_kyproy_tomos_14/index.html

Δείτε στο παρακάτω link ολόκληρο τον 15ο τόμο του έργου «Φάκελος Κύπρου».

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/ebooks/fakelos_kyproy_tomos_15/index.html