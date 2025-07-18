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Φωτιά στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη στην Πατησίων
Ειδήσεις
18:55 - 18 Ιουλ 2025

Φωτιά στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη στην Πατησίων

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία στην Πατησίων, στο οποίο διαμένει ο ηθοποιός, Πέτρος Φιλιππίδης.

Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, ο ηθοποιός βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόλαβε να βγει έξω και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ίδιος φαίνεται πως ειδοποίησε το 100 για τη φωτιά, ενεργοποιώντας μεγάλες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν 23 οχήματα της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια της πυρκαγιάς και η πυροσβεστική ερευνά το χώρο και καταγράφει τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 19:22
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