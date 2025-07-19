Καύσωνας διαρκείας την ερχόμενη εβδομάδα – Έως και 43 βαθμοί σε τοπικό επίπεδο

Προ των πυλών είναι ο πρώτος καύσωνας διαρκείας του φετινού καλοκαιριού με το θερμόμετρο να αγγίζει σε πολλές περιοχές της χώρας ακόμα και τους 43 βαθμούς κελσίου.

Από αύριο Κυριακή (19/7) η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ για σήμερα προβλέπονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Έντονη δυσφορία και κατά τη διάρκεια τη νύχτας στις μεγαλουπόλεις καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές.

Όπως αναφέρεται στην ΕΡΤ, οι θερμές αέριες μάζες που θα κινηθούν από την Αφρική μέσω ενός νοτιοδυτικού ρεύματος και θα φτάσουν στην Ελλάδα, θα προκαλέσουν άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή.

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσουμε τους 40 βαθμούς, ενώ η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι ακόμα πιο θερμές ημέρες, αφού η θεροκρασία αναμένεται να φθάσουμε τους 42 και τοπικά 43 βαθμούς κελσίου.

Πρόγνωση για το σήμερα Σάββατο

Για σήμερα Σάββατο στη βόρεια χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έως 6 μποφόρ.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Πρόγνωση για την Δευτέρα

Αίθριος καιρός αναμένεται και την Δευτέρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που θα αγγίξει και τους 42 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις αγγίζοντας πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και τα 7 μποφόρ.