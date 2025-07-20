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Μειώνεται η διδακτέα ύλη σε Δημοτικό και Γυμνάσιο από την επόμενη χρονιά
Ειδήσεις
12:28 - 20 Ιουλ 2025

Μειώνεται η διδακτέα ύλη σε Δημοτικό και Γυμνάσιο από την επόμενη χρονιά

Reporter.gr Newsroom
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Λιγότερη διδακτέα ύλη θα έχουν οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από τη νέα χρονιά, ενώ από τον σχεδιασμό εξαιρούνται οι τάξεις του λυκείου καθώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις γίνεται χρήση της Τράπεζας Θεμάτων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του σχεδίου για τον περιορισμό της διδακτέας ύλης, που θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2025 – 2026 και θα αφορά όλες τις τάξεις, από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου.

Ωστόσο δεν θα εφαρμοστεί σε όλα τα μαθήματα, καθώς οι αλλαγές που δρομολογούνται θα αφορούν ορισμένα από αυτά. Ο στόχος είναι να δοθεί περισσότερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό για να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις ιδιαιτερότητες της τάξης του.

Το σχέδιο του ΙΕΠ θα αφορά τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επανελέγχων, προτού γίνει η τελική εισήγηση προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Σπύρος Δουκάκης.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο περιορισμός της διδακτέας ύλης δεν θα επηρεάσει όλα τα μαθήματα, ενώ η διδακτέα ύλη των λυκείων δεν θα αλλάξει. «Σε κάποια μαθήματα δεν θα υπάρξουν αλλαγές και σε όποια υπάρξουν, ο περιορισμός της ύλης θα φτάνει έως και το 30% της σημερινής ύλης».

Όπως επεσήμανε, δεν πρόκειται για μία απλή μείωση της διδακτέας ύλης, αλλά ένα σχέδιο που θα δίνει περισσότερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό για να προχωρά σε πιο ουσιαστική διδασκαλία.

Αναδιοργάνωση στόχων

Σύμφωνα με το υπό επεξεργασία σχέδιο, προτείνεται η αναδιοργάνωση των μαθησιακών στόχων κάθε γνωστικού αντικειμένου σε δύο κατηγορίες:

  • βασικοί – υποχρεωτικοί στόχοι, που διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές, και
  • πρόσθετοι – προαιρετικοί στόχοι, που δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του.

«Έτσι, εξασφαλίζεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος, ενισχύεται η παιδαγωγική ευελιξία και ενδυναμώνεται ο ρόλος του, ώστε να υποστηρίζει μια πιο στοχευμένη και ουσιαστική διδασκαλία, με σεβασμό στον ρυθμό κάθε μαθητή και στις ανάγκες της σχολικής ομάδας», σχολίασε ο κ. Δουκάκης.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ, το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για περισσότερο παιδαγωγικό χώρο και χρόνο είναι διαχρονικό, και με τον τρόπο αυτό απαντάται η ανάγκη αυτή των εκπαιδευτικών και παράλληλα, δίνεται ο χώρος και για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ικανότητας σύνθεσης και της δημιουργικότητας των μαθητών.

Ταυτόχρονα, ο νέος σχεδιασμός της διδακτέας ύλης θα βρίσκεται σε αρμονία με εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026-27.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 11:58
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