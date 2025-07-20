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Καύσωνας: Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κεφαλογιάννη – Τι αποφασίστηκε
Ειδήσεις
13:03 - 20 Ιουλ 2025

Καύσωνας: Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κεφαλογιάννη – Τι αποφασίστηκε

Reporter.gr Newsroom
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Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε το πρωί της Κυριακής (20/7) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν από αύριο Δευτέρα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Τουρισμού.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται η ΕΛΑΣ και το ΛΣ-ΕΛΑΚ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι επίσης ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών και των δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα είναι οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

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