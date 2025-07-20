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Φωτιά στο Νεοχωράκι Βοιωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις
13:58 - 20 Ιουλ 2025

Φωτιά στο Νεοχωράκι Βοιωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Νεοχωράκι Βοιωτίας σε χαμηλή βλάστηση.  

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση, ωστόσο η εγγύτητα της εστίας σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μέχρι το μεσημέρι γύρω στις 14:00 η φωτιά έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

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