Φωτιά στο Νεοχωράκι Βοιωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Νεοχωράκι Βοιωτίας σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση, ωστόσο η εγγύτητα της εστίας σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μέχρι το μεσημέρι γύρω στις 14:00 η φωτιά έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.