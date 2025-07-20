Μεταφορά 247 μεταναστών από τη Σούδα στο Λαύριο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής αντιμετώπισης περιστατικών μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από τους 247 διασωθέντες, οι 170 πρόκειται να μεταφερθούν εντός της ημέρας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Οι υπόλοιποι 77 αλλοδαποί θα παραμείνουν προσωρινά στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες προανακριτικές ενέργειες από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών διάσωσής τους και την ενδεχόμενη εμπλοκή διακινητών.