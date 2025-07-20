Φωτιά στα Αστεραίικα Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα και ήχησε το 112

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Αστεραίικα Ηλείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται όσο περνούν τα λεπτά.

Σύμφωνα με το patrisnews.com η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν ήδη πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμαλιάδας και αναμένονται ενισχύσεις και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη και επιχειρούν 52 Πυροσβέστες με 2 ομάδες Πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να καταφέρουν και να την οριοθετήσουν έγκαιρα.

Ήχησε το 112

Μήνυμα από τις υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβαν οι κάτοικοι στα Αστεραίικα του Δήμου Πύργου για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.