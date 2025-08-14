ΧΑ: Οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις με τζίρο άνω των 200 εκατ. ευρώ
09:40 - 14 Αυγ 2025

ΧΑ: Οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις με τζίρο άνω των 200 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο 0,67% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., κλείνοντας στις 2.123,71 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας (2.125,22 μον.) και διευρύνοντας το ανοδικό σερί του σε 8 συνεδριάσεις, σε νέα υψηλά 15ετίας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 5.351,21 μονάδες, ο τραπεζικός κατά 0,78% στις 2.332,72 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,36% στις 2.970,08 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 202,86 εκ. ευρώ (25,3 εκ. σε 21 πακέτα), παραμένοντας για όγδοη συνεδρίαση άνω των 200 εκ. ευρώ.

Η αγορά, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, εμφάνισε θετική εναλλαγή πρωταγωνιστών, με ισχυρή άνοδο σε τίτλους του ομίλου Viohalco: η μητρική Βιοχάλκο +4,64% στα 6,77 ευρώ, η Cenergy +3,86% στα 11,30 ευρώ και η ΕΛΧΑ +3,08% στα 2,68 ευρώ. Η Τιτάν κατέγραψε άνοδο 2,99% στα 39,60 ευρώ, τα ΕΛΠΕ +2,57% στα 8,56 ευρώ και η Jumbo +1,83% στα 32,25 ευρώ.

Στις τράπεζες, η ΕΤΕ ενισχύθηκε κατά 1,30%, η Alpha +1,02%, η Πειραιώς +0,75%, ενώ εκτός ΔΤΡ η CrediaBank ξεχώρισε με ράλι 9,86% στα 1,426 ευρώ, συμπληρώνοντας 5η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και 7 θετικές στις τελευταίες 8.

Από την άλλη, η Metlen κατέγραψε ήπια διόρθωση (-0,71% στον νέο τίτλο, -0,98% στον παλαιό), ενώ πιέσεις δέχθηκε και ο ΟΛΠ (-1,71%). Στα mid caps, θετικά κινήθηκαν ο ΟΛΘ (+5,03%), η Κρι Κρι (+2,09%), ο Φουρλής (+0,71%) και η ΑΒΑΞ (+1,04%). Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η ΕΛΤΟΝ (+20,80%) και η Foodlink (+14,20%). Συνολικά, 96 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 24 που υποχώρησαν.

BofA: Ξεκινά κάλυψη της Metlen με «αγορά» και τιμή-στόχο €66, στον απόηχο της εισαγωγής στο LSE. Βλέπει καταλύτη την ένταξη σε δείκτες και επισημαίνει αναπτυξιακούς άξονες: επέκταση αλουμίνας και συνεργασία με Rio Tinto, τεχνολογία ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων, δραστηριότητες άμυνας με στόχο EBITDA €150 εκατ., καθώς και πώληση ΑΠΕ $815 εκατ. για ανακύκλωση κεφαλαίων. Εκτίμηση για αλουμίνιο στα $3.250/τόνο.

ΕΧΑΕ: Η Jefferies International απέκτησε 240.146 μετοχές στις 13 Αυγούστου και κατέχει πλέον το 0,76% των δικαιωμάτων ψήφου. Η Qube Research & Technologies κατέχει, μέσω equity swaps, το 1,005% με μέση τιμή €6,97 ανά μετοχή.

ΧΑ: Στο 64,4% το μερίδιο συναλλαγών ξένων επενδυτών τον Ιούλιο (61,9% τον Ιούνιο). Η κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα €120,20 δισ. (+5,74% μηνιαία), με άνοδο του Γενικού Δείκτη 6,78%. Η αύξηση της συμμετοχής ξένων επενδυτών οφείλεται συγκυριακά στην ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης της Metlen. Οι ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Κύπρος πρώτες σε αξία χαρτοφυλακίων.

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων €500 εκατ. στις 20/8 (λήξη 20/2/2026, διακανονισμός 22/8). Συμμετοχή και ιδιωτών μέσω δημόσιας εγγραφής (19-21/8) με όριο €15.000/άτομο, στην τιμή cut-off της δημοπρασίας.

