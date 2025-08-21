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Eurostat: «Πρωταθλητές Ευρώπης» και στην υπερεργασία οι Έλληνες
Εργασιακά
14:20 - 21 Αυγ 2025

Eurostat: «Πρωταθλητές Ευρώπης» και στην υπερεργασία οι Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
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Tο 12,4 % των Ελλήνων εργάστηκε 49 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 6,6%.

Αναλυτικά, η Eurostat ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/8) πως το 2024, το 6,6% των απασχολούμενων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ εργάστηκαν πολλές ώρες, δηλαδή 49 ώρες ή περισσότερες εβδομαδιαίως στην κύρια εργασία τους. Αυτό το ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, από 9,8% το 2014 και 8,4% το 2019.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με πολλές επιπλέον ώρες εργασίας (12,4%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (10,0%) και τη Γαλλία (9,9%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1,0%) και τη Λιθουανία (1,4%).

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Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες (27,5% του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων) ήταν υψηλότερο από αυτό των μισθωτών (3,4% του συνόλου των μισθωτών). Από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, όπως ορίζονται από τη διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση επαγγελμάτων (ISCO), οι πολλές ώρες εργασίας ήταν πιο συχνές μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (26,2% όλων των μισθωτών σε αυτήν την επαγγελματική ομάδα) και των διευθυντών (21,1%).

Τα στοιχεία έρχονται την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή έχει "πιάσει" τις υπερωρίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και αναδεικνύουν πως το πραγματικό πρόβλημα είναι πως έχει παγιωθεί η λογική της υπεργασίας στην Ελλάδα πάνω από τις "παραδοσιακές" 40 ώρες την εβδομάδα.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως μόλις χθες η Eurostat έχρισε την Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην αδυναμία κάλυψης ιατρικών αναγκών για οικονομικούς λόγους.

Προ εβδομάδων είχε δε παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές, στοιχεία προκαλώντας μάλιστα και πολιτική κόντρα ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, μαζεύονται πολλές αρνητικές πρωτιές που φανερώνουν τα μεγάλα προβλήματα που έχει ακόμα η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, τόσο από άποψη συνθηκών, όσο φυσικά και αποδοχών.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 14:27
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