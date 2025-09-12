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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 15 έως 19 Σεπτεμβρίου
Εργασιακά
16:43 - 12 Σεπ 2025

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 15 έως 19 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.
  • Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 17:32
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