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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών έως τις 28 Νοεμβρίου
Εργασιακά
21:59 - 21 Νοε 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών έως τις 28 Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.547.310 δικαιούχους, από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  1. στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
  2. στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
  3. στις 24 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών,
  4. στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών,
  5. στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και
  6. από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  1. 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  2. 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  3. 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  4. 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  5. 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Τελευταία τροποποίηση στις 22/11/2025 - 10:37
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