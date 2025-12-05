Κεραμέως: Το Ιανουάριο η κατάθεση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε σήμερα (5/12) για τις συνθήκες εργασίας εν μέσω της κακοκαιρίας Byron, αλλά και για το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, η κα. Κεραμέως ερωτηθείσα αν θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία κάποιου γονέα από την εργασία του λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, απάντησε ότι:

«Υπάρχει ειδική θεσμοθετημένη άδεια. Για παράδειγμα, {ένας γονέας} μπορεί να κάνει χρήση της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου και έτσι να είναι απολύτως δικαιολογημένη η απουσία από τη δουλειά». Η συγκεκριμένη άδεια προβλέπεται από την νομοθεσία, συμπλήρωσε η υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε ότι:

«Υπάρχουν και άλλες άδειες, υπάρχει μια γκάμα επιλογών, προκειμένου να στηρίξουν και οι επιχειρήσεις τους γονείς και βέβαια εναπόκειται και στην κάθε επιχείρηση στο να λάβει ενδεχομένως κάποια επιπλέον πρόνοια».

Η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι γενικά σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυτές που βιώνουμε με την κακοκαιρία Byron, το υπουργείο συνιστά την τηλε-εργασία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, η κα. Κεραμέως μίλησε και για το νομοσχέδιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σημειώνοντας ότι:

«Η χώρα μας είχε και έχει πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο κομμάτι των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εγώ αυτό τον μήνα, τον Δεκέμβριο πρέπει να αναφέρω τι θα κάνει η χώρα μας, -όπως και τα άλλα κράτη μέλη θα αναφέρουν-, για να ενισχύσουν το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις».

Σχετικά δε με την κατάθεση του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή, η υπουργός Εργασίας ανέφερε:

«Στόχος μου είναι να φέρω αυτή τη συμφωνία στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2026. Με βάση αυτή τη συμφωνία θα είναι πιο εύκολο να επεκταθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλους τους εργαζομένους ενός κλάδου. Δεύτερον, αν λήξει μια συλλογική σύμβαση όλοι οι όροι της εξακολουθούν και ισχύουν και προστατεύουν τον εργαζόμενο. Δεν σταματάνε να ισχύουν επειδή έληξε η σύμβαση και ισχύουν μέχρι να συναφθεί η νέα».