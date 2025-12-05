ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Το Ιανουάριο η κατάθεση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις
Πολιτική
14:55 - 05 Δεκ 2025

Κεραμέως: Το Ιανουάριο η κατάθεση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε σήμερα (5/12) για τις συνθήκες εργασίας εν μέσω της κακοκαιρίας Byron, αλλά και για το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, η κα. Κεραμέως ερωτηθείσα αν θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία κάποιου γονέα από την εργασία του λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, απάντησε ότι:

«Υπάρχει ειδική θεσμοθετημένη άδεια. Για παράδειγμα, {ένας γονέας} μπορεί να κάνει χρήση της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου και έτσι να είναι απολύτως δικαιολογημένη η απουσία από τη δουλειά». Η συγκεκριμένη άδεια προβλέπεται από την νομοθεσία, συμπλήρωσε η υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε ότι:

«Υπάρχουν και άλλες άδειες, υπάρχει μια γκάμα επιλογών, προκειμένου να στηρίξουν και οι επιχειρήσεις τους γονείς και βέβαια εναπόκειται και στην κάθε επιχείρηση στο να λάβει ενδεχομένως κάποια επιπλέον πρόνοια».

Η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι γενικά σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυτές που βιώνουμε με την κακοκαιρία Byron, το υπουργείο συνιστά την τηλε-εργασία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, η κα. Κεραμέως μίλησε και για το νομοσχέδιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σημειώνοντας ότι:

«Η χώρα μας είχε και έχει πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο κομμάτι των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εγώ αυτό τον μήνα, τον Δεκέμβριο πρέπει να αναφέρω τι θα κάνει η χώρα μας, -όπως και τα άλλα κράτη μέλη θα αναφέρουν-, για να ενισχύσουν το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις».

Σχετικά δε με την κατάθεση του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή, η υπουργός Εργασίας ανέφερε:

«Στόχος μου είναι να φέρω αυτή τη συμφωνία στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2026. Με βάση αυτή τη συμφωνία θα είναι πιο εύκολο να επεκταθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλους τους εργαζομένους ενός κλάδου. Δεύτερον, αν λήξει μια συλλογική σύμβαση όλοι οι όροι της εξακολουθούν και ισχύουν και προστατεύουν τον εργαζόμενο. Δεν σταματάνε να ισχύουν επειδή έληξε η σύμβαση και ισχύουν μέχρι να συναφθεί η νέα».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 15:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Στον Άρειο Πάγο συζητήθηκε η καταχρηστικότητα της ρήτρας
Οικονομία

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Στον Άρειο Πάγο συζητήθηκε η καταχρηστικότητα της ρήτρας

Υπερταμείο: Εκκίνηση νέου διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»
Ακίνητα

Υπερταμείο: Εκκίνηση νέου διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

CHOOSE: Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά»
Επιχειρήσεις

CHOOSE: Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων
Εργασιακά

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα
Πολιτική

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα
Εργασιακά

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο
Εργασιακά

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/06/2026 - 16:33

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO στην Ελλάδα και την περιοχή EMEA για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/06/2026 - 16:33

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:31

Έως το τέλος του έτους οι τελικές... τζίφρες στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:22

Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα: Υπερψηφίστηκε η έκθεση «καταπέλτης» για την Τουρκία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:19

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

Υγεία
17/06/2026 - 16:18

Τη Χάρτα της ΕΠΕ υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής - Η πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων στο επίκεντρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:16

Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:12

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 16:04

Συμμετοχή της Profile στο διεθνές συνέδριο της Caribbean Confederation of Credit Unions

Πολιτική
17/06/2026 - 15:59

Πυρά αντιπολίτευσης κατά «PosoKanei»: Δεν χρειαζόμαστε άλλη μια πλατφμόρμα - Επιβεβαιώνεται το πρόβλημα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:56

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (18/6) - Στο «κίτρινο» η Αττική

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 15:54

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:49

Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για μαζική παραγωγή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Ο τιμοκατάλογος

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:45

ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86000 χρήστες

Πολιτική
17/06/2026 - 15:32

Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια

Περιβάλλον
17/06/2026 - 15:32

Πράσινο πισωγύρισμα στην Ευρώπη: Οι εκπομπές ανέβηκαν ξανά το 2025

Πολιτική
17/06/2026 - 15:13

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Ναυτιλία
17/06/2026 - 15:12

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα 17/6 μετά τις εργασίες αποκατάστασης

Magazino
17/06/2026 - 15:04

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:59

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/06/2026 - 14:56

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 14:55

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)

Οικονομία
17/06/2026 - 14:49

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Πολιτική
17/06/2026 - 14:47

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:39

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ

Πολιτική
17/06/2026 - 14:38

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 14:27

Posokanei στα καρτέλ, όχι στην Ευρώπη

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 14:25

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

Νομίσματα
17/06/2026 - 14:23

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:10

Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ