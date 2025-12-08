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Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με ισχυρή εντολή 61,29%
Ειδήσεις
21:59 - 08 Δεκ 2025

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με ισχυρή εντολή 61,29%

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρεία νίκη στον β’ γύρο των εκλογών, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναδείχθηκε ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), συγκεντρώνοντας ποσοστό 61,29%. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, που είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, έλαβε 38,71%.

Η φετινή προσέλευση στις κάλπες ανήλθε σε 40,5%, καθώς ψήφισαν 10.001 δικηγόροι. Η αποχή έφτασε το 59,5%, ποσοστό υψηλότερο συγκριτικά με τις εκλογές του 2021, όπου στον β’ γύρο συμμετείχαν 8.084 από τους 23.397 εγγεγραμμένους, με συμμετοχή 34,55% και αποχή 65,45%.

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ο κ. Κουτσόλαμπρος ευχαρίστησε τους Αθηναίους δικηγόρους για την εμπιστοσύνη, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας την επόμενη ημέρα:

«Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση και τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου και προχωρούμε όλες και όλοι μαζί».

Δεσμεύτηκε επίσης πως θα είναι «πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από επιλογές και πολιτικές αναφορές», σημειώνοντας ότι «κανένας δεν θα μένει μόνος» στη νέα θητεία της διοίκησης του ΔΣΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 23:17
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