Επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο - Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο στόχαστρο μετά τα συνεργεία
Φορολογία
10:50 - 06 Νοε 2025

Γιώργος Αλεξάκης
Εμπλουτίζεται από το νέο έτος η γκάμα των επιχειρήσεων που έχουν την υποχρέωση να τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο. Πρόκειται για το εργαλείο εκείνο που ενισχύει την προσπάθεια για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, καταγράφοντας κάθε οικονομική συναλλαγή ηλεκτρονικά, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει ασυμφωνίες και να πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους, σε κλάδους που καταγράφουν υψηλό δείκτη παραβατικότητας. 

Έτσι, μετά τον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου από την 1η Ιουλίου 2025 χιλιάδες επαγγελματίες, όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, οφείλουν να τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο, σειρά παίρνουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκδηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν εταιρείες catering, διοργανωτές εκδηλώσεων, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων καθώς και επιχειρήσεις ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Τι ισχύει τώρα;

Υπενθυμίζεται ότι επιχειρήσεις στο χώρο του αυτοκινήτου κάθε μέρα, μέσα από κινητά ή tablet, καταγράφουν την κίνηση που έχουν με εισόδους, αλλά με παραδόσεις και αυτόματη έκδοση των φορολογικών στοιχείων, αποδείξεων ή τιμολογίων. Ανάλογο πλαίσιο θα εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων κι έτσι θα καταγράφεται από την πρώτη στιγμή η συναλλαγή με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Τα πρόστιμα

Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στον φοροελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύει τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης.

Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Υπενθυμίζεται, ότι για τους κλάδους που εφαρμόζουν ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο, η ΑΑΔΕ, προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only), απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1/7/2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων, που υποχρεούνται στην τήρηση Ψηφιακού Πελατολογίου, και των πελατών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

  • Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων
  • Φανοποιεία
  • Καταστήματα τοποθέτησης συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα
  • Χώρους στάθμευσης, πλυντήρια
  • Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 10:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

