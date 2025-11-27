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ΑΑΔΕ: Πρόστιμα πάνω από €1,6 εκατ. για αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας
Φορολογία
15:19 - 27 Νοε 2025

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα πάνω από €1,6 εκατ. για αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας

Reporter.gr Newsroom
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Μία ακόμη σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κατόπιν ειδικής ανάλυσης δεδομένων, προωθήθηκαν για έλεγχο και εντοπίστηκαν 161 οχήματα, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε σειρά στοχευμένων ελέγχων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων, που είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα σε ακινησία, που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, οχήματα δηλωμένα σε τόπο ακινησίας διαφορετικό από αυτόν όπου βρέθηκαν, καθώς και πολλά κομμένα οχήματα, που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, στον νομό Τρικάλων, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ακινησία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι κατέγραψαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ στον νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσυκλέτες και 1 όχημα.

Τέλος στην Αττική, οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ξεπερνώντας στο σύνολο τα 1,6 εκ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 15:55
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