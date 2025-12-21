Ποια ψηφιακά εργαλεία άλλαξαν το φορολογικό τοπίο το 2025

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Το 2024, η καθολική επέκταση της αποδοχής πληρωμών με κάρτα εκτιμάται – σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ – πως απέδωσε πάνω από 400 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Δημοσίου από ΦΠΑ. Το σχετικό όφελος να αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2025, καθώς φέτος το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε όλους τους επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το παραπάνω είναι ένα μόνο από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και ο περιορισμός των μετρητών ήταν πολύ αποτελεσματικά, μεταφέροντας ένα μέρος της «αόρατης» οικονομίας στην επίσημη οικονομική δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το ότι οι φορολογικές δηλώσεις το 2025 έδειξαν ρεκόρ αύξησης στα ακαθάριστα έσοδα (τζίρους) που δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για το 2024.

Αυτομάτως ολόκληροι κλάδοι επιχειρήσεων – ιδίως επαγγέλματα της «νύχτας» και της οικοδομής – εμφάνισαν 10% έως 15% υψηλότερους τζίρους.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

– ιδιοκτήτες μπαρ: κατέγραψαν αύξηση τζίρου 15,2% (μέσα ακαθάριστα έσοδα 43.525 ευρώ το 2024, έναντι 37.777 ευρώ το 2023),

– εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ: εμφάνισαν μέση είσπραξη 14,2% υψηλότερη από τον προηγούμενο χρόνο (18.595 ευρώ, έναντι 16.281 ευρώ)

– ηλεκτρολόγοι: είχαν αύξηση 11,2% σε ένα χρόνο (36.301 ευρώ από 32.635 το 2023)

– υδραυλικοί δήλωσαν αύξηση 9,8% (32.354 ευρώ αντί 29.463)

– μαραγκοί: με αύξηση 8,1% (35.593Euro από 32.913Euro).

– δικηγόροι: 35.411 δικηγόροι δήλωσαν μέσο εισόδημα 26.943 ευρώ.

– γιατροί: 24.453 γιατροί δήλωσαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ.

– μεσίτες ακινήτων: 4.208 επαγγελματίες με μέσο τζίρο 16.678 ευρώ.

– αρχιτέκτονες: 11.143 επαγγελματίες με μέσο εισόδημα 23.314 ευρώ.

Στην κορυφή των εισπράξεων βρίσκονται:

Χονδρέμποροι προϊόντων καπνού, με μέσο τζίρο άνω του 1,2 εκατ. ευρώ.

Πρατηριούχοι καυσίμων, με μέσο ετήσιο τζίρο περίπου 628.600 ευρώ.

Παραγωγοί ζωοτροφών, με μέσο τζίρο 449.551 ευρώ.

Φαρμακοποιοί, με μέσο τζίρο 301.621 ευρώ.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Το 2025 εκτιμάται ότι τα μέτρα και οι αλλαγές βοήθησαν στην απόδοση εσόδων ύψους 2,7 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια «χάνονταν» λόγω της φοροδιαφυγής.

Πιο αναλυτικά, για τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των στοιχείων της Κομισιόν για το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα προκύπτει ότι:

– το 2009 πριν ξεσπάσει η ελληνική κρίση, το δημόσιο έχασε 7,5 δισ. από ΦΠΑ.

– το 2010 η απώλεια μειώθηκε σε 6,9 δισ. ευρώ

– το 2011 εκτοξεύθηκε πάνω από 9,2 δισ. ευρώ

– από 2012-2018 το κράτος έχανε περίπου 5 ως 7 δισ. κάθε χρόνο.

– από το 2019 οι απώλειες πέφτουν σταθερά κάθε χρόνο, κάτω από 5 δισ. το 2019, κάτω από 4 δισ. το 2020, κάτω από 3 δισ. το 2021, μέχρι να φτάσουν 2,1 δισ. το 2024.

Τα βασικότερα εργαλεία που βοήθησαν να βελτιωθεί η κατάσταση είναι: (α) τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), (β) η επέκταση του POS σε όλους τους κλάδους και η υποχρεωτική εγκατάστασή του και (γ) η επέκταση των άμεσων τραπεζικών μεταφορών (IRIS), οι οποίες αφήνουν ψηφιακό αποτύπωμα που καταγράφεται απευθείας στο myDATA.

Σημειώνεται πως πλέον η ΑΑΔΕ, σε ετήσια βάση, υπολογίζει και δημοσιοποιεί επίσημα τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που εμφανίζει κάθε τομέας της αγοράς, ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει ενσωματωθεί θεσμικά και στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και το ύψος της μισθοδοσίας.

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν τζίρους αισθητά χαμηλότερους από τον πανελλαδικό μέσο όρο του κλάδου τους μπορούν πλέον να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα «ηλεκτρονικά βιβλία» του συνόλου του κλάδου. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι διαφορές ενδέχεται να τους θέσουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και να αποτελέσουν λόγο για μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.