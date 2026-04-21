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Φοροδιαφυγή: Κι όμως, αυξήθηκε τo 2025 – Οι 10 κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα
Φορολογία
09:55 - 21 Απρ 2026

Φοροδιαφυγή: Κι όμως, αυξήθηκε τo 2025 – Οι 10 κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα

Γιώργος Αλεξάκης
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Παραμένει το «χούι» της φοροδιαφυγής παρά την προσπάθεια από πλευράς ΑΑΔΕ και τα πρόστιμα που έφτασαν αθροιστικά τα 3,1 δισ. (φόροι, προσαυξήσεις κτλ) το 2025. Με βάση τα στοιχεία της Αρχής για το 2025, το μέσο ποσοστό παραβάσεων διαμορφώθηκε στο 29,7%, αυξημένο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 27,1% του 2024.

Η κυβέρνηση βέβαια διαβεβαιώνει πως λόγω της πάταξης της φοροδιαφυγής αυξάνει τα κρατικά έσοδα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως μάλλον είναι υπερβολικοί οι... πανηγυρισμοί.

Συνεργεία, ενοικιάσεις, γιατροί

«Πρωτιά» κερδίζει ο κλάδος εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καταγράφοντας ποσοστό παραβατικότητας 61%. Ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές και οι αγωγοί με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης με 56,2% και οι υπηρεσίες υγείας με 54%. Υψηλά επίπεδα παραβάσεων εντοπίζονται επίσης στις προσωπικές υπηρεσίες (50,3%), στη φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (40,8%) και στο χονδρικό εμπόριο (33,9%). με 40,8%,

Σημαντικά ποσοστά εμφανίζουν ακόμη η εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%), το λιανικό εμπόριο (29,3%) και η βιομηχανία τροφίμων (28,8%), ενώ αισθητά χαμηλότερα κινούνται οι λοιποί κλάδοι με 19,1%.

Οι έλεγχοι

Στο μεταξύ, το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47.602 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, αριθμός που υπερβαίνει τον ετήσιο στόχο, αλλά υπολείπεται των 56.654 ελέγχων του 2024. Παρά τη μείωση των ελέγχων, η αύξηση της παραβατικότητας αναδεικνύει τη δυναμική προσαρμογής των πρακτικών φοροδιαφυγής. Από τους ελέγχους αυτούς, σε 11.146 περιπτώσεις διαπιστώθηκε τουλάχιστον μία παράβαση, με το σύνολο των παραβάσεων να ανέρχεται στις 178.718.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, πραγματοποιήθηκαν 37.493 έλεγχοι, εκ των οποίων 11.695 εντός έδρας και 25.798 εκτός. Η παραβατικότητα στους επιτόπιους ελέγχους ανήλθε στο 25,31%, ενώ στους εκτός έδρας αυξήθηκε στο 31,77%, επιβεβαιώνοντας ότι οι στοχευμένες μετακινήσεις αποκαλύπτουν περισσότερες παρατυπίες.

Σε επίπεδο φορολογικών περιφερειών, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο ελέγχων, ενώ οι περιοχές Πατρών και Πειραιά παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, ιδίως σε ελέγχους εκτός αρμοδιότητας, με 36,27% και 34,93% αντίστοιχα.

Ανά διοικητική περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» με ποσοστό 39,9%, ακολουθούμενη από την Πελοπόννησο (39,6%) και τη Θεσσαλία (38,2%). Στον αντίποδα, η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει τη χαμηλότερη παραβατικότητα (24,9%).

Λουκέτα

Πέρα από τα διοικητικά πρόστιμα, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν, μάλιστα, το 2025 σε αναστολή λειτουργίας 680 επιχειρήσεων και επέβαλαν ειδικές χρηματικές κυρώσεις σε 293 περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό «λουκέτων» επιβλήθηκε στην εστίαση (40,44%), ενώ ακολούθησαν επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (33,68%) και του λιανεμπορίου (9%).

Εστίαση και λιανεμπόριο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Συνολικά, 22.020 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση και 11.149 στο λιανικό εμπόριο (εκτός οχημάτων). Τα ποσοστά παραβατικότητας διαμορφώθηκαν στο 32,4% και 29,3% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο αυτοί κλάδοι παραμένουν σταθερά στο στόχαστρο των αρχών.

Οι βασικοί άξονες ελέγχου

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως σε:

  • Κυκλώματα εικονικών τιμολογίων
  • Τουριστικές δραστηριότητες και βραχυχρόνιες μισθώσεις
  • Τεχνικά επαγγέλματα και κατασκευές
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο και αδήλωτες online πωλήσεις
  • Εστίαση και ψηφιακά συστήματα παραγγελιών
  • Πρατήρια καυσίμων
  • Πλατφόρμες κρατήσεων
  • Συναλλαγές με κάρτες
  • Παραποιημένα λογισμικά έκδοσης αποδείξεων
  • Χονδρικό εμπόριο (τρόφιμα, φάρμακα, τεχνολογία κ.ά.)
  • Κλάδους με υψηλό «κενό» ΦΠΑ
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων
  • Έλεγχο προσαύξησης περιουσίας
Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 12:36
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