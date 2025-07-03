Lavipharm A.E.: Νέα πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και διανομή μερίσματος μετά από 18 χρόνια

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. (ΛΑΒΙ) πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία, με τη συμμετοχή 34 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη απαρτία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, καλωσόρισε τους μετόχους και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κ. Μηνά Τάνες από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για την προσφορά και τη μακρόχρονη συμβολή του στην ανάπτυξη της Lavipharm. Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει η κα. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της εταιρείας που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο.

Ο κ. Λαβίδας αναφέρθηκε στη μετεξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου της Lavipharm και στις στρατηγικές επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων ετών, που οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας για το 2024. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απόφαση για διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας. Παράλληλα, ο κ. Λαβίδας υπογράμμισε τον στόχο επαναδιπλασιασμού του κύκλου εργασιών τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας πως η Lavipharm έχει περάσει πλέον από τη φάση ανάκαμψης σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης.

Ακολούθησε η ομιλία της κας Κουνενάκη - Εφραίμογλου, η οποία, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας, εξέφρασε τη δέσμευσή της για διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην καινοτομία και τη διαφάνεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με σταθερούς στόχους, δομημένο σχέδιο δράσης και ξεκάθαρη στρατηγική, η Lavipharm διαθέτει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει να πρωτοπορεί, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της και εξασφαλίζοντας αισιοδοξία και σταθερότητα για το μέλλον».

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, παρουσίασε τον επιχειρηματικό απολογισμό του 2024, δίνοντας έμφαση στη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς της Lavipharm τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάκαμψης της εταιρείας, η οποία περιλάμβανε την αναδιάρθρωση του οργανισμού, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της πολυπλοκότητάς του καθώς και την εστίαση στους τομείς όπου έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – στοιχεία που σήμερα καθιστούν την Lavipharm ένα από τα πιο αξιόλογα turnaround & success stories. Έχοντας αυτό κατά νου, ο κ. Γιαννουλέας επισήμανε πως η Lavipharm μπαίνει σε μια δεύτερη φάση, ακόμη πιο δυναμική, κατά την οποία επιδιώκει να επαναδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της στα επόμενα έτη. Αυτό θα προκύψει με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, συνταγογραφούμενων και μη, στην ελληνική αγορά, καθώς και μέσα από τη μέγιστη αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργασιών της με την Tikun Olam στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης και με την INOVA, η οποία ανοίγει ταυτόχρονα και περαιτέρω διεθνείς προοπτικές ανάπτυξης. Ανέφερε μάλιστα πως μέσα στο επόμενο διάστημα σχεδιάζεται και η είσοδος της εταιρείας σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού, διευρύνοντας έτσι το πορτφόλιο της και εκτός συνόρων. Τέλος, ο κ. Γιαννουλέας, υπογράμμισε τη διαρκή αναζήτηση νέων συνεργασιών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Lavipharm καθώς και την διερεύνηση διαθέσιμων προς πώληση φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της στο άμεσο μέλλον.

Ακολούθως, ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Βασίλης Μπαλούμης, παρουσίασε τις οικονομικές επιδόσεις του 2024, που κατέστησαν δυνατή τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια.Τόνισε τη σημαντική βελτίωση όλων των χρηματοοικονομικών δεικτών της Lavipharm και αναφέρθηκε εκτενώς στο φιλόδοξο και υψηλό- συγκριτικά με το μέγεθος της εταιρείας- επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 60 εκ. ευρώ για την περίοδο 2022-2025, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τέλος, σημείωσε ότι η Lavipharm αποτελεί πλέον έναν από τους ισχυρούς παίκτες του κλάδου, ενώ η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα στα διαδερμικά και τα υγρά αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία της τόσο από τις εν ενεργεία, όσο και από τις εν δυνάμει συμφωνίες που θα έρθουν στο άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε νέα Πολιτική Αποδοχών και νέα Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με το νόμο και επανεκλέχθηκε η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη και πάλι από την κα Βασιλική (Βίκυ) Κεφαλά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., τον κ. Χρήστο Διαμαντόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη, ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε ετήσια και θα λήξει την 3η Ιουλίου 2026. Τέλος, εγκρίθηκε το νέο καταστατικό της εταιρείας με αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο μετά και την κεφαλαιοποίηση ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με στόχο την έκδοση νέων μετοχών προς δωρεάν διάθεση σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το από 13.07.2023 πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Award Plan).