Διοικητικό Συμβούλιο Μύλων Κεπενού: Εύλογο το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης

Την αιτιολογημένη του γνώμη σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της "ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" (Προτείνων) διατύπωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ, στην οποία τάσσεται θετικά για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από τους βασικούς μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μύλοι Κεπενού, κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 4 Ιουλίου, συζήτησε, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο του από 24.06.2025 πληροφοριακού δελτίου της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 24η .06.2025 και τέθηκε στη διάθεση του κοινού την 26η Ιουνίου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

α) Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας.

β) Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

γ) Ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες.

δ)Το προσφερόμενο αντάλλαγμα €1,93 ανά μετοχή:

(i) Είναι, σύμφωνα με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, εντός του εύλογου εύρους τιμών, ώστε να

(ii)Πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" του Ν. 3461/2006

ε) Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις νομοθετικές προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται πως οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις του Προτείνοντα βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές αναφορικά με την παρούσα κατάσταση και συνεπώς δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη δεν συνιστά, ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως σύσταση ή συμβουλή προς τους μετόχους της Εταιρείας για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης, ούτε βέβαια και για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 3461/2006, υποβάλλεται μαζί με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 4 του Ν. 3461/2006 και δημοσιεύεται, μαζί με την Έκθεση, σύμφωνα με το αρ. 16 παρ. 1 του Ν. 3461/2006.

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη θα είναι δημοσίως διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.