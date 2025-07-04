Real Consulting: Εξαγορά της ρουμάνικης Smart UX

Η Real Consulting αποκτά το 95% της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L. και επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της στον τομέα των utilities.

Η Real Consulting, κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογικού μετασχηματισμού και επίσημος συνεργάτης της SAP, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε συμφωνία με τη Smart UX Development S.R.L. για την εξαγορά του 95% των μετοχών της, έναντι τιμήματος €2.736 χιλ με πρώτη καταβολή το ποσό των €1.686 χιλ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με δόσεις μέχρι την 31.01.2028, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνίας Αγοραπωλησίας. Επιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 5%.

Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας. Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής έργων SAP — από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική λύσης, έως την υλοποίηση, την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών και διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη και αναβάθμιση των λύσεων.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται σημαντικά έργα υλοποίησης για κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, τα οποία αναδεικνύουν τη δυναμική της στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων λειτουργιών.

Το SAP S/4HANA Utilities αποτελεί την εξειδικευμένη κάθετη λύση της SAP για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της πλατφόρμας SAP S/4HANA και SAP Business Technology Platform (SAP BTP) για να προσφέρει ενοποιημένες λειτουργίες, όπως τιμολόγηση, διαχείριση πελατών, μετρητικά συστήματα και υποστήριξη δικτύων διανομής, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες επιχειρησιακές, κανονιστικές και πελατοκεντρικές απαιτήσεις του κλάδου των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής. Μέσω της συμφωνίας, η Real Consulting αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία και ενισχύει το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο με λύσεις SAP S/4HANA Utilities, Cloud και SAP Business Technology Platform (BTP), ειδικά σχεδιασμένες για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε με τη στρατηγική υποστήριξη της KPC Finance, η οποία ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Real Consulting..

Η κα Διονυσία Καρατζά, CEO της Real Consulting, δήλωσε: «Η εξαγορά της Smart UX σηματοδοτεί ένα στρατηγικό και αποφασιστικό βήμα στην ενδυνάμωση της παρουσίας μας σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς για το μέλλον: την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Διατηρούμε πολυετή γνώση και εκτίμηση για τα στελέχη της Smart UX, καθώς και για την εμπειρία και την ποιότητα των έργων που έχουν υλοποιήσει, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή μας για τη στρατηγική αξία αυτής της συνεργασίας. Ο συνδυασμός της τεχνολογικής αριστείας με την εξειδίκευση στην εμπειρία χρήστη μας προσφέρει ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο πλεονέκτημα στην αγορά».