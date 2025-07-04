ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Real Consulting: Εξαγορά της ρουμάνικης Smart UX
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:55 - 04 Ιουλ 2025

Real Consulting: Εξαγορά της ρουμάνικης Smart UX

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Real Consulting αποκτά το 95% της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L. και επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της στον τομέα των utilities.

Η Real Consulting, κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογικού μετασχηματισμού και επίσημος συνεργάτης της SAP, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε συμφωνία με τη Smart UX Development S.R.L. για την εξαγορά του 95% των μετοχών της, έναντι τιμήματος €2.736 χιλ με πρώτη καταβολή το ποσό των €1.686 χιλ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με δόσεις μέχρι την 31.01.2028, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνίας Αγοραπωλησίας. Επιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 5%.

Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας. Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής έργων SAP — από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική λύσης, έως την υλοποίηση, την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών και διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη και αναβάθμιση των λύσεων.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται σημαντικά έργα υλοποίησης για κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, τα οποία αναδεικνύουν τη δυναμική της στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων λειτουργιών.

Το SAP S/4HANA Utilities αποτελεί την εξειδικευμένη κάθετη λύση της SAP για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της πλατφόρμας SAP S/4HANA και SAP Business Technology Platform (SAP BTP) για να προσφέρει ενοποιημένες λειτουργίες, όπως τιμολόγηση, διαχείριση πελατών, μετρητικά συστήματα και υποστήριξη δικτύων διανομής, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες επιχειρησιακές, κανονιστικές και πελατοκεντρικές απαιτήσεις του κλάδου των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής. Μέσω της συμφωνίας, η Real Consulting αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία και ενισχύει το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο με λύσεις SAP S/4HANA Utilities, Cloud και SAP Business Technology Platform (BTP), ειδικά σχεδιασμένες για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε με τη στρατηγική υποστήριξη της KPC Finance, η οποία ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Real Consulting..

Η κα Διονυσία Καρατζά, CEO της Real Consulting, δήλωσε: «Η εξαγορά της Smart UX σηματοδοτεί ένα στρατηγικό και αποφασιστικό βήμα στην ενδυνάμωση της παρουσίας μας σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς για το μέλλον: την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Διατηρούμε πολυετή γνώση και εκτίμηση για τα στελέχη της Smart UX, καθώς και για την εμπειρία και την ποιότητα των έργων που έχουν υλοποιήσει, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή μας για τη στρατηγική αξία αυτής της συνεργασίας. Ο συνδυασμός της τεχνολογικής αριστείας με την εξειδίκευση στην εμπειρία χρήστη μας προσφέρει ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο πλεονέκτημα στην αγορά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πειραιώς Financial Holdings: Δωρεάν διάθεση 193.224 μετοχών αξίας €1.172.483
Ανακοινώσεις

Πειραιώς Financial Holdings: Δωρεάν διάθεση 193.224 μετοχών αξίας €1.172.483

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Μερτς για τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Μερτς για τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία

Reuters: O Antenna Group ανάμεσα στους «μνηστήρες» για εξαγορά της GEDI, εκδότριας των La Repubblica και La Stampa
Επιχειρήσεις

Reuters: O Antenna Group ανάμεσα στους «μνηστήρες» για εξαγορά της GEDI, εκδότριας των La Repubblica και La Stampa

Φαραντούρης: Να ελεγχθεί πώς χρησιμοποιεί η Τουρκία τα ευρωπαϊκά κονδύλια
Ειδήσεις

Φαραντούρης: Να ελεγχθεί πώς χρησιμοποιεί η Τουρκία τα ευρωπαϊκά κονδύλια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART
ΑΜΥΝΑ

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις
Επιχειρήσεις

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ
Αναλύσεις

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας
Ανακοινώσεις

Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ