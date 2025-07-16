ΔΕΗ: Στις 21 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος 0,4 ευρώ

Η αποκοπή του μερίσματος της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2025 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Ιουλίου 2025.

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα: Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2025, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) ανά μετοχή, στο οποίο έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των 17.779.870 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€0,38) ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2025 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Ιουλίου 2025. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 22η Ιουλίου 2025 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK ως εξής:

α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

β) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μέσω της ALPHA BANK, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ATHEXCSD, για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2030).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 5293207, 210 5230951).