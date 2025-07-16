ΕΥΔΑΠ: Στις 22 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

Με ανακοίνωση της η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε την αποκοπή του μερίσματος. Το ποσό μερίσματος των 0,07 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι 0,0035 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16 ης Ιουλίου 2025, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2024 ποσού ύψους 7.455.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,07 € ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 0,07 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,0035 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 22α Ιουλίου 2025. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 23η Ιουλίου 2025 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 28 η Ιουλίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής: α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. β) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντων στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2030). Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31 η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.