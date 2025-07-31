Metlen: Διέθεσε δωρεάν 2.191 ίδιες μετοχές σε στέλεχος συνδεδεμένης εταιρείας
Ανακοινώσεις Εταιρειών
22:05 - 31 Ιουλ 2025

Metlen: Διέθεσε δωρεάν 2.191 ίδιες μετοχές σε στέλεχος συνδεδεμένης εταιρείας

Reporter.gr Newsroom
Η METLEN Energy & Metals Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 28 Ιουλίου 2025 διέθεσε συνολικά 2.191 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας €100.303,98, βάσει της τιμής κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας (€45,78).

Η METLEN Energy & Metals Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.07.2025 διέθεσε συνολικά 2.191 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας €100.303,98 που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €45,78 της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από 01.06.2020 έως 20.03.2025 στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με τις από 27.03.2020, 23.03.2022, 10.04.2023 και 27.03.2024 αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές διατέθηκαν δωρεάν σε έναν δικαιούχο-ανώτερο διευθυντικό στέλεχος συνδεδεμένης εταιρείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το αρ. 49 του ίδιου νόμου.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.015 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0007% του συνόλου των μετοχών της.

