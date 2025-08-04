Μύλοι Κεπενού: Ανακοίνωση για δικαίωμα εξαγοράς μετοχών (squeeze out)
18:46 - 04 Αυγ 2025

Η «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 31/07/2025 κοινοποιήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Προτείνων») η υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτήματός της για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 24/06/2025 Πληροφοριακό Δελτίο.

Η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.1 του ως άνω Πληροφοριακού Δελτίου.

Ειδικότερα ο Προτείνων αιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την εξαγορά των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 22.05.2025 Δημόσια Πρόταση, ήτοι κατά την 31/07/2025, 152.391 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,27% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό των 1,93 Ευρώ σε μετρητά, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Επιπλέον, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

1. Το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναλογούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με την απόφαση αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

