Μουζάκης: Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Σε συνέχεια της από 06.08.2025 έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») συνολικού ύψους ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και λεπτών είκοσι (€4.700.000,20), που αντιστοιχεί σε συνολικά έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (6.714.286) Ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,70 μη διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι κ.κ. Ομολογιούχοι απολαμβάνουν του δικαιώματος να αιτηθούν τη μετατροπή των Ομολογιών τους σε μετοχές κατά την περίοδο της οικειοθελούς μετατροπής των Ομολογιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5 του Προγράμματος ΜΟΔ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο 5.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως Ημερομηνία Μετατροπής για την περίοδο οικειοθελούς μετατροπής των Ομολογιών ορίζεται η 30.09.2025. Οι Ομολογιούχοι που επιθυμούν να μετατρέψουν τις Ομολογίες τους σε μετοχές κατά την ως άνω ημερομηνία οφείλουν να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής κατά την περίοδο από 01.09.2025 έως 05.09.2025 δια της υποβολής του Εντύπου 2 του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΜΟΔ.

Προκειμένου να γίνει δεκτό από την Εταιρεία το προαναφερθέν Έντυπο Δήλωσης Πρόθεσης Μετατροπής Ομολογιών, θα πρέπει αυτό, σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΜΟΔ, να υποβληθεί αποκλειστικά εντός της ανωτέρω αναφερθείσης περιόδου στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Έντυπο θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής του.

Περαιτέρω, στο Έντυπο θα επισυνάπτεται:

(α)Αυτούσια η βεβαίωση δέσμευσης στο Σ.Α.Τ. των Ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται επιμελεία του Συμμετέχοντος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Ομολογιούχου για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών και περιέχει: (i)τον αριθμό των δεσμευμένων Ομολογιών και (ii)στοιχεία αναγνώρισης της Μερίδας του Ομολογιούχου στο Σ.Α.Τ.

(β)Αντίγραφο πρόσφατης εκτύπωσης από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας του Ομολογιούχου.

Σημειώνεται ότι Έντυπο, το οποίο υποβάλλεται στην Εταιρεία μετά την παρέλευση της ανωτέρω αναφερθείσης περιόδου, δεν φέρει νόμιμη υπογραφή και θεώρηση και δεν συνοδεύεται από τα ανωτέρω επισυναπτόμενα, δε θα γίνεται δεκτό.

Υπόδειγμα του εν λόγω Εντύπου Δήλωσης Πρόθεσης Μετατροπής Ομολογιών βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.mouzakis.gr/el-gr/.

Ημερομηνία Μετατροπής ορίζεται η 30.09.2025, κατά την οποία οι Ομολογίες που δεσμεύθηκαν κατά τα ανωτέρω θα μετατραπούν σε νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, διαπραγματεύσιμες μετοχές της Εταιρείας και θα αποδοθούν στους δικαιούχους.

Ο προκαθορισμένος λόγος μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΜΟΔ, είναι 10 Ομολογίες ονομαστικής αξίας €0,70 προς 9,5 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,70 και η αντίστοιχη προκύπτουσα τιμή μετατροπής υπολογίζεται €0,736842105263158 κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος κατά νόμο. Σε περίπτωση που κατά την μετατροπή των Ομολογιών σε μετοχές προκύψει αριθμός κλασματικών μετοχών, ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν υπέρ του Ομολογιούχου θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν την καταχώριση των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από τις μετατροπές στο μητρώο της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Η πίστωση των νέων μετοχών στις Μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Πληροφοριακό Δελτίο και το προσαρτημένο σε αυτό Πρόγραμμα ΜΟΔ είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/118/informative-material, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.mouzakis.gr/el-gr/.