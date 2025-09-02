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Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 237.976 ίδιες μετοχές αξίας €2,919 εκατ.
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:36 - 02 Σεπ 2025

Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 237.976 ίδιες μετοχές αξίας €2,919 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/05/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 04/06/2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 28/05/2025 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 16/06/2025, 26/06/2025, 04/07/2025, 14/07/2025, 21/07/2025, 29/07/2025, 07/08/2025,18/08/2025 και 26/08/2025 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 25/08/2025 έως και 29/08/2025 απέκτησε συνολικά 237.976 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,2697 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €2.919.901,09. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

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Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 7.169.533 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,78% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και της υπ’ αριθμ. 25 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 18:37
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