Intralot: Αγορά 6.129.397 μετοχών από τον Soohyung Kim

Η «INTRALOT» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η “PE Sub Holdings, LLC”, προέβη σε συναλλαγή απόκτησης 6.129.397 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €6.558.454,79.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία: «Η "ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ" (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη στις 5.9.2025 σε συναλλαγή απόκτησης 6.129.397 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €6.558.454,79, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 2025 η «PE Sub Holdings, LLC» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της INTRALOT σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006».