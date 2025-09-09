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Σαράντης: Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου - Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:27 - 09 Σεπ 2025

Σαράντης: Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου - Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Στα 29,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Σαράντης το Α' εξάμηνο του 2025 κ. έναντι €24,3εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 20,0%  παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια κέρδους (περιθώριο καθαρού κέρδους Α΄ εξαμήνου 2025 στο 9,6% σε σύγκριση με το περιθώριο καθαρού κέρδους Α΄ εξαμήνου 2024 στο 8,0%).

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Βασικότερα σημεία του Α’ Εξαμήνου 2025

  1. Η συνεπής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου με ξεκάθαρη εστίαση στις κατηγορίες προτεραιότητας βελτιώνει το μείγμα πωλήσεων
  • Οι πωλήσεις το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €304,3εκ. έναντι €302,6εκ. το Α’ εξάμηνο 2024, αυξημένες κατά 0,5%.
  • Οι πωλήσεις της κατηγορίας των προϊόντων Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντηλιακής Προστασίας αυξήθηκαν κατά 22,7%, υποστηριζόμενες από την ισχυρή δυναμική των πωλήσεων σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές που αυξήθηκαν κατά 52,7% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2024.
  1. Η συνεχής εστίαση στην αύξηση των περιθώριων κέρδους οδηγεί σε ισχυρή αύξηση των EBITDA και EBIT
  • Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α΄ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €48,3εκ. έναντι €41,7εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 15,7% με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 15,9% (έναντι 13,8% το Α΄ εξάμηνο 2024).
  • Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €37,5εκ. το Α΄ εξάμηνο 2025, αυξημένα κατά 17,9% σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο 2024 (EBIT Α’ εξαμήνου 2024: €31,8εκ.) με το περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται στο 12,3% το Α΄ εξάμηνο 2025 έναντι 10,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
  • Το περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 181 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο 2024, υποστηριζόμενο από το μείγμα των προϊοντικών κατηγοριών, την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και την ενισχυμένη λειτουργική αποδοτικότητα.
  • Η ισχυρή λειτουργική απόδοση ενισχύει την αύξηση των καθαρών κερδών
  • Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €36,5εκ. το Α΄ εξάμηνο 2025 έναντι €30,1εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 21,4% με το περιθώριο EBT να διαμορφώνεται στο 12,0% το Α΄ εξάμηνο 2025 (έναντι 9,9% το Α΄ εξάμηνο 2024).
  • Τα καθαρά κέρδη το Α΄ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €29,2εκ. έναντι €24,3εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 20,0% παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια κέρδους (περιθώριο καθαρού κέρδους Α΄ εξαμήνου 2025 στο 9,6% σε σύγκριση με το περιθώριο καθαρού κέρδους Α΄ εξαμήνου 2024 στο 8,0%).
  • Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 22,2% στα €0,46 έναντι €0,37 το Α΄ εξάμηνο 2024.
  • Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρέχει δύναμη και ευελιξία
  • Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία του Ομίλου και από την αποδοτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
  • Υγιής χρηματοοικονομική θέση με καθαρό δανεισμό στα €32,8εκ. στις 30 Ιουνίου 2025 (σε σύγκριση με €43,9εκ. στις 30 Ιουνίου 2024).
  • Τον Ιανουάριο του 2025 εισπράχθηκε η πρώτη δόση των €20,6εκ. από την πώληση του μεριδίου μας στην Estee Lauder το 2022 (η τελευταία δόση έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2028).
  • Πρόωρη αποπληρωμή δανείου €5,0εκ. επιβεβαιωμένη για τον Σεπτέμβριο
  • Ο Όμιλος διατηρεί εγκεκριμένα δάνεια για τη χρηματοδότηση εξαγορών εάν και όποτε αυτές προκύψουν.
  • Δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους Μετόχους με αυξημένο μεικτό ποσό μερίσματος κατά 33,3%
  • Πληρωμή το Μάιο 2025 μεικτού μερίσματος για τη χρήση 2024 συνολικού ποσού €20,0εκ. (αύξηση κατά 33,3% από τα €15,0εκ. για τη χρήση 2023)
  • Μέρισμα ανά μετοχή ποσού €0,31 (έναντι €0,23 που πληρώθηκε το Μάιο 2024 για το 2023)
  • Στο 43,5% των καθαρών κερδών 2024 (payout ratio) ανήλθε η πληρωμή μερίσματος (έναντι 38,2% το περασμένο έτος).
  • Προώθηση της στρατηγικής ατζέντας του Ομίλου
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωρά σύμφωνα με το πλάνο: ✓ Το Go-live του πρώτου κύματος χωρών στο SAP S/4HANA (Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία & Σλοβακία) υλοποιήθηκε επιτυχώς ✓ Σε εξέλιξη η υλοποίηση του δεύτερου κύματος χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια) με το Go-live να ακολουθεί τον Ιανουάριο 2026 ✓ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP - Integrated Business Planning), συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας, και ✓ Αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.
  • Σταθερή πρόοδος στην υλοποίηση της στρατηγικής ESG, με κύριες δράσεις στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις σειρές προϊόντων από ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ συνεχίζεται η πορεία προς την επίτευξη των ESG στόχων του Ομίλου.
  • Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (CAPEX) εξελίσσονται βάσει προγραμματισμού, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, με νέα έργα κυρίως στις παραγωγικές μονάδες της Πολωνίας, καθώς και στην Ελλάδα με την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου μας στα Οινόφυτα.
  • Επαναβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2025 οι οποίες στηρίζονται στην επιχειρησιακή πειθαρχία και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, παρά τη συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων:
  • EBITDA στα €92,0εκ., ανάπτυξη +12,7% συγκριτικά με το 2024
  • EBIT στα €70,0εκ., +14,8% σε σύγκριση με το 2024
  • Πωλήσεις στα €612,0εκ., +2,0% σε σχέση με το 2024

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε: “Κοιτάζοντας το πρώτο εξάμηνο του 2025, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την ικανότητα της ομάδας μας να πετυχαίνει σταθερές επιδόσεις και ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα μέσα σε ένα απαιτητικό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βασιζόμενοι στη δυναμική ανάπτυξη του 2024, εστιάζουμε στο βασικό μας προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και υλοποιούμε με συνέπεια σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες - όπως η πρώτη φάση υλοποίησης του SAP S/4HANA, οι συνεχείς επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP) - ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητά μας. Παράλληλα, καταγράψαμε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας, με την αύξηση των φυσικών παραδόσεων της μάρκας αντηλιακών Carroten στην αγορά των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που μας ανοίγει την πρόσβαση σε ένα νέο καταναλωτικό κοινό, διευρύνοντας την εμβέλειά μας σε μια στρατηγική αναπτυσσόμενη αγορά.

Η συνεπής εκτέλεση της στρατηγικής μας και η προσήλωσή μας στη διαχείριση του κόστους, μας επιτρέπουν να ενισχύουμε τα περιθώρια κέρδους, να διατηρούμε υγιή κερδοφορία και να παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας, παρά την πιο συγκρατημένη αύξηση των εσόδων. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην εκτέλεση της στρατηγικής μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με ξεκάθαρο οδικό χάρτη και ισχυρή επιχειρησιακή πειθαρχία, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας για το σύνολο του έτους συνεχίζοντας να διασφαλίζουμε μακροπρόθεσμες επιδόσεις.”

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