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Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών – Οι όροι του deal
ΜΜΕ
13:45 - 22 Σεπ 2025

Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών – Οι όροι του deal

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα εποχή εισέρχεται η Εφημερίδα των Συντακτών, καθώς οι εργαζόμενοι ενέκριναν τη Δευτέρα (22/9) το προσύμφωνο εξαγοράς από τον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ αναλαμβάνει την καταβολή των δεδουλευμένων προς τους εργαζομένους της ΕΦΣΥΝ, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ προβλέπεται και αναπροσαρμογή μισθών.

Η διευθυντική ομάδα της εφημερίδας θα παραμείνει στη θέση της, ωστόσο στο νέο διοικητικό συμβούλιο η πλευρά του κ. Μελισσανίδη θα έχει την πλειοψηφία.

Σε πρώτο στάδιο θα μεταβιβαστεί στον επιχειρηματία το 51% των μετοχών και σε δεύτερο το επιπλέον 41% της ΕΦΣΥΝ. Υπάρχει δέσμευση πως η εφημερίδα θα συνεχίσει να ακολουθεί τη σημερινή της «γραμμή».

Οι αλλαγές αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί έλεγχοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι ήδη ιδιοκτήτης της εφημερίδας, του τηλεοπτικού καναλιού και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Ναυτεμπορικής.

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