Πλαστικά Κρήτης: Ομόφωνη έγκριση επένδυσης έως €10 εκατ. για το μετασχηματισμό της παραγωγής

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 28/08/2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.277.235 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 92,323% του με δικαίωμα ψήφου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Άννα Λεμπιδάκη και στη συνέχεια συζητήθηκε και ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα: Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο Ν.4887/2022 και τρόπος χρηματοδότησης της επένδυσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την έγκριση της υποβολής αιτήματος υπαγωγής στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του Ν.4887/2022 της επένδυσης ύψους έως 10 εκατ. ευρώ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας παραγωγής των εγχρώμων masterbatches. Το ποσό της ιδίας συμμετοχής θα καλυφθεί με ανάλωση κερδών εις νέον.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,323% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ήτοι 25.277.235 μετοχές, και 25.277.235 έγκυρες θετικές ψήφους), την υποβολή αιτήματος για την υπαγωγή της επένδυσης ύψους έως 10 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας παραγωγής των εγχρώμων masterbatches, στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του Ν.4887/2022 με κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από κέρδη εις νέον τα οποία στην περίπτωση αυτή θα δεσμευτούν σε ειδικό λογαριασμό.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.277.235

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,323%

Έγκυρα: 25.277.235

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.277.235

Κατά: 0

Λευκά/Αποχή: 0