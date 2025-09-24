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Real Consulting: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για είσοδο στην Κύρια Αγορά
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:10 - 24 Σεπ 2025

Real Consulting: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για είσοδο στην Κύρια Αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό για την είσοδο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Real Consulting.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1063η/24.9.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφισταμένων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2025 - 18:46
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