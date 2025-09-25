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Dimand: Αυξημένα στα 14,4 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη εξαμήνου
Ανακοινώσεις Εταιρειών
19:30 - 25 Σεπ 2025

Dimand: Αυξημένα στα 14,4 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη εξαμήνου

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών του Ομίλου: €14,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2025 έναντι €11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024 και συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου με αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου, η οποία ανέρχεται την 30.06.2025 σε €195,0 εκατ. (31.12.2024: €180,3 εκατ.) παρουσιάσε η Dimand A.E.

Η DIMAND A.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025, τα οποία αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση και συνεπή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Την 30.06.2025, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών – AuM) περιλαμβάνει 14 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων.

Την 30.06.2025, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχονταν σε περίπου €1.032,5 εκατ. (31.12.2024: 13 επενδυτικά έργα με GDV €1.023,7 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανέρχονταν την 30.06.2025 σε €164,2 εκατ. (31.12.2024: €141,8 εκατ.) και η αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανέρχονταν την 30.06.2025 σε €95,6 εκατ. (31.12.2024: €87,1 εκατ.).

Παράλληλα εντός του α’ εξαμήνου 2025, ο Όμιλος συμφώνησε υπό προϋποθέσεις την απόκτηση ακινήτων σημαντικού μεγέθους και αναπτυξιακών προοπτικών στην Παιανία Αττικής και στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Το ακίνητο των Γουρνών Κρήτης αποκτήθηκε στις 10.9.2025, ενώ αυτά της Παιανίας Αττικής αναμένεται να αποκτηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30.06.2025 ανέρχονταν σε €19,5 εκατ. (31.12.2024: €38,3 εκατ.). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου2 ανέρχονταν την 30.06.2025 σε €54,7 εκατ. (31.12.2024: €33,6 εκατ.), με το Net LTV του Ομίλου να αυξάνεται σε 32% (31.12.2024: 23%), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου και την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, παραμένοντας σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.

Λειτουργική επίδοση του Ομίλου της Dimand

Κατά το α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 23% περίπου από €11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024 σε €14,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε €17,2 εκατ. (α’ εξάμηνο 2024: €17,3 εκατ.). Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024 περιλαμβάνουν κέρδη από αποεπενδύσεις ύψους €5,2 εκατ. (α’ εξάμηνο 2025: €0).

Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

dimand-mesa_4f1d4.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες, η Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2025 και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://dimand.gr/.

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