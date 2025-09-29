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ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Κύκλος εργασιών στα 777,72 εκατ. ευρώ το 2024 - Διανομή μερίσματος 800.000 ευρώ
Ανακοινώσεις Εταιρειών
12:52 - 29 Σεπ 2025

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Κύκλος εργασιών στα 777,72 εκατ. ευρώ το 2024 - Διανομή μερίσματος 800.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός το 2024, αγγίζοντας τα 777,72 εκατ. ευρώ, έναντι 702,01 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 10,78%. 

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα μετά φόρων υποχώρησαν σε 3.940.371 ευρώ από 4.577.336 ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση 13,92%.

Στην οικονομική έκθεση, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι η τρέχουσα χρήση παρουσιάζει σταθεροποίηση με τάση ανόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, καθώς και τη διεθνή πολιτική και οικονομική κατάσταση. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2024 κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 26.768.857 ευρώ, έναντι 25.952.562 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 800.000 ευρώ.

Η διοίκηση χαρακτηρίζει τις προοπτικές για το 2025 πολύ θετικές, βασιζόμενη στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών και στο συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που ανταποκρίνεται στην πολιτική της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός προχωρά σε λελογισμένες επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική αναδιοργάνωση των καταστημάτων και των λοιπών οργανωτικών δομών, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων καταστημάτων.

Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας συγκαταλέγεται η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού, ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησής του, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τονίζεται στην οικονομική έκθεση.

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