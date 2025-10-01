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Μασκ: θα αναπτύξει το Grokipedia ως εναλλακτική στην Wikipedia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
16:30 - 01 Οκτ 2025

Μασκ: θα αναπτύξει το Grokipedia ως εναλλακτική στην Wikipedia

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλον Μασκ, μέσω της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, ανακοίνωσε την ανάπτυξη του «Grokipedia» — ενός έργου που ο ίδιος περιγράφει ως σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη Wikipedia. Η ιδέα δεν είναι απλώς η δημιουργία μιας ακόμη εγκυκλοπαίδειας, αλλά η οικοδόμηση μιας βάσης γνώσεων που θα υποστηρίζει τον ευρύτερο στόχο της xAI: την κατανόηση του σύμπαντος.

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε την είδηση με μια σύντομη ανάρτηση στο X: «Χτίζουμε το Grokipedia @xAI. Θα είναι μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με τη Wikipedia. Ειλικρινά, είναι ένα αναγκαίο βήμα προς τον στόχο της xAI να κατανοήσει το Σύμπαν».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Wikipedia δέχεται κριτική για μεροληπτική επιμέλεια. Ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Ντέιβιντ Σακς, σε ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Μασκ, χαρακτήρισε την πλατφόρμα «ανεπανόρθωτα μεροληπτική» λόγω της επιρροής ακτιβιστών. Ο Μασκ έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση της Wikipedia επηρεάζει όχι μόνο το δικό της περιεχόμενο αλλά και τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google καθώς και τα δεδομένα εκπαίδευσης των AI.

Το Grokipedia φαίνεται να αποτελεί την άμεση απάντηση του Μασκ. Με την υποστήριξη της xAI και τροφοδοτούμενο από το μοντέλο Grok, το νέο εγχείρημα οραματίζεται να είναι μια πιο ουδέτερη, δυναμική και ακριβής πηγή γνώσης. Σε αντίθεση με το κοινοτικά επεξεργασμένο περιεχόμενο της Wikipedia, το Grokipedia ενδέχεται να στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για έλεγχο γεγονότων, επιμέλεια και συνεχή ανανέωση σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί έχει σημασία το Grokipedia

Σύμφωνα με τον Μασκ, το Grokipedia θα είναι ανοιχτού κώδικα και ελεύθερα προσβάσιμο. Αυτή η δέσμευση στην ανοιχτότητα συνάδει με την πορεία του, καθώς συχνά επιδιώκει να προσφέρει ευρύτερη δημόσια πρόσβαση σε τεχνολογίες — από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Tesla έως το δίκτυο δορυφόρων Starlink της SpaceX.

Για την xAI, το έργο υπηρετεί και έναν βαθύτερο σκοπό. Η εταιρεία έχει δηλώσει ως αποστολή της την επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης και την εξερεύνηση θεμελιωδών ερωτημάτων στη φυσική, τη βιολογία και την κοσμολογία. Ένα πιο αξιόπιστο και λιγότερο μεροληπτικό γνωστικό υπόβαθρο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση των AI συστημάτων προς αυτούς τους στόχους.

Το όραμα, μάλιστα, φαίνεται να ξεπερνά την απλή αποθήκευση πληροφοριών. Το Grokipedia θα μπορούσε να εξελίσσεται συνεχώς, να διασταυρώνει δεδομένα με έξυπνο τρόπο και να περιορίζει την ανθρώπινη μεροληψία μέσω αλγοριθμικής επίβλεψης. Εφόσον συνδεθεί με το Grok, οι χρήστες ίσως αποκτήσουν πρόσβαση σε περίληψη θεμάτων με τη βοήθεια AI, οπτικοποιήσεις και προγνωστικές αναλύσεις.

Η επόμενη μέρα

Προς το παρόν, το Grokipedia βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Η xAI βρίσκεται σε διαδικασία προσλήψεων, γεγονός που δείχνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί συλλογικά και όχι ως κλειστό πείραμα. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές: η αντιστοίχηση με την τεράστια κλίμακα της Wikipedia, η διασφάλιση ακρίβειας και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης θα χρειαστούν χρόνο.

Ωστόσο, αν το Grokipedia πετύχει, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο πρόσβασης στη γνώση σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε μια περίοδο όπου η παραπληροφόρηση και η εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές πηγές βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, το νέο εγχείρημα του Μασκ φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική προοπτική.

Το αν θα ανταποκριθεί στις υποσχέσεις του μένει να φανεί, ωστόσο αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της διάθεσης του Μασκ να αμφισβητεί κατεστημένα συστήματα.

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